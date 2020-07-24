Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:49Заразились
на 24.07В России 800 849+5 811В мире 15 511 157+280 596

Журналисты узнали о переносе презентации iPhone 12 на конец октября

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Apple может отложить проведение ежегодного осеннего мероприятия, на котором она традиционно представляет новые модели iPhone и других устройств, до конца октября, сообщает японский блог MacOtakara со ссылкой на китайские источники.

Отсрочку они объясняют задержками в производстве, вызванными пандемией.

По данным ресурса, в октябре компания выпустит iPhone 12 с поддержкой сетей 4G, тогда как смартфон, работающий в сетях пятого поколения, выйдет в ноябре.

Котировки акций Apple упали на 4,6% по итогам торгов в четверг на фоне повсеместной распродажи бумаг технологических компаний. С начала текущего года капитализация Apple выросла на 26,5%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,2%.

iPhone Apple США коронавирус

Новости по теме

Новости

Евро стал дороже 83 рублей впервые с 4 мая

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

Илон Маск призвал выпускать больше никеля, пообещав крупный контракт

Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень

"Роснефть" открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти

"Роснефть" открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти

Coca-Cola решила сокращать "зомби-бренды" на фоне падения выручки

Coca-Cola решила сокращать "зомби-бренды" на фоне падения выручки

"ГАЗ" за 1 млрд рублей пустит в серию "Валдай NEXT"

"ГАЗ" за 1 млрд рублей пустит в серию "Валдай NEXT"

"Яндекс" завершил партнерские отношения со Сбербанком, выкупив обратно "Яндекс.Маркет"

"Яндекс" завершил партнерские отношения со Сбербанком, выкупив обратно "Яндекс.Маркет"

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с начала марта

Росстандарт придумал способ борьбы с недоливом топлива на АЗС

Росстандарт придумал способ борьбы с недоливом топлива на АЗС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');