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WSJ узнала, что Apple отложит массовое производство новых iPhone из-за коронавируса

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. откладывает примерно на месяц увеличение объемов производства своих флагманских смартфонов iPhone, которые должны быть выпущены позднее в этом году, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Пандемия коронавируса

Эта отсрочка связана с ослаблением мирового спроса из-за пандемии коронавируса и нарушением цепей поставок в Азии, отмечается в статье.

По словам источников WSJ, Apple планирует позднее в 2020 году выпустить четыре новых модели iPhone, некоторые из которых поддерживают сети пятого поколения (5G). Смартфоны будут варьироваться в цене и выйдут в трех размерах: один с экраном 5,4 дюйма, два с экранами 6,1 дюйма и еще один с экраном 6,7 дюйма.

Все четыре устройства будут оснащены дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED), сообщили собеседники издания. Представители Apple отказались предоставить WSJ комментарии.

Apple, как правило, выпускает новые модели iPhone в середине сентября и начинает их продажу до конца месяца. Для этого компания обычно в начале лета наращивает массовое производство, чтобы накопить запасы к августу. В этом году, по данным источников газеты, этот процесс сдвинется примерно на месяц.

Котировки акций компании поднимаются на 0,5% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года капитализация Apple снизилась на 3,6%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average упал почти на 17% за этот период.

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