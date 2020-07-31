Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.

В прошлом году компания презентовала линейку новых моделей iPhone 10 сентября, 20 сентября гаджеты поступили в продажу. Таким образом, предполагает Bloomberg, новые iPhone появятся в октябре, а не в сентябре.

"В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже", - приводит The Verge слова Маэстри.

Издание отмечает, что официально в Apple не объясняют причины отсрочки, но слухи о возможном переносе сроков появления первых iPhone 5G появились еще весной. СМИ объясняли это проблемами, возникшими из-за пандемии коронавируса.