Индекс МосБиржи превысил 2900 пунктов впервые с конца февраля

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря ожиданиям новых программ стимулирования в США в связи с пандемией коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4-0,7%, причем первый протестировал рубеж 2900 пунктов (максимум с конца февраля).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2897,3 пункта (+0,4%, максимум сессии - 2902,95 пункта), индекс РТС - 1274,85 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,3%.

К 10:14 индекс МосБиржи вырос до 2905,08 пункта (+0,7%), индекс РТС повысился до 1274,55 пункта (+0,7%); основные "фишки" выросли в пределах 2,7%.

Доллар подрос до 71,68 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+3,3%), "Яндекса" (+2%), ВТБ (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,9%), АФК "Система" (+0,7%), "Мечела" (+0,7%), "Мобильных телесистем" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Россетей" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%).

Просели акции ПАО "Полюс" (-1,6%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник не исключено повышение по индексу РТС - спрос на рынках акций в целом сохраняется, а наметившееся повышение доходности по казначейским облигациям США (доходность по 10-летним бумагам превысила 0,6% годовых) может отражать некоторое охлаждение интереса к "защитным" активам.

Между тем, характер торгов на мировых рынках подвержен влиянию потока корпоративной отчетности - во вторник до открытия торгов в США ожидается отчетность почти 30 компаний из индексного списка S&P 500, включая Unum Group, Xerox, McDonald's и Pfizer. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 71,5 руб./$1.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать нейтральным: нефть торгуется без существенной волатильности, азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Индексы доллара и золота корректируют свои резкие движения в предыдущие дни. "Порча" доллара, скорее всего, продолжится, так как некоторые технические отскоки не меняют общую долгосрочную тенденцию. В начале дня на отечественном рынке акций вероятна консолидация.

На текущей неделе почти 40% компаний, акции которых входят в расчетную базу S&P 500, предоставят свою отчетность. Пока свои финансовые результаты представили около 30,5% компаний, 79% из них смогли превзойти ожидания Уолл-стрит по прибыли. Moderna (+9,2%) не только объявила о старте третьей фазы испытаний своей вакцины против COVID-19, но также о получении еще $472 млн на продолжение работ от правительства.

С одной стороны, существуют надежды на новый американский пакет экономической помощи, а с другой, Флорида и Калифорния уже сообщают о заболеваемости выше, чем была в Нью-Йорке весной, что заставляет возвращать меры социального дистанцирования. От данных API и Минэнерго США рынок ждет, согласно предварительному опросу Reuters, снижения запасов топлива и незначительное изменение запасов нефти, отмечает Кочетков.

В США индексы в понедельник выросли на 0,4-1,7% при поддержке акций компаний технологического сектора. Инвесторы ожидают выхода финансовой отчетности ряда крупнейших корпораций и продолжают следить за обсуждением новых программ стимулирования в США в связи с пандемией коронавируса.

На текущей неделе свои квартальные результаты представят примерно 180 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, включая Alphabet, Amazon.com, Apple и Facebook.

В четверг министерство торговли США опубликует предварительные данные о ВВП во втором квартале. Экономисты ожидают беспрецедентного сокращения ВВП США в апреле-июне на 33%, пишет MarketWatch.

В центре внимания рынков на этой неделе также заседание Федеральной резервной системы (ФРС), от которого трейдеры ждут сигналов относительно дальнейшего направления политики центробанка, в том числе сигналов относительно ее дальнейшего смягчения.

В США с начала пандемии коронавируса зарегистрированы более 4,2 млн инфицированных, число летальных исходов от распространения инфекции превышает 147 тыс., сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Тем не менее, данные о заболеваемости COVID-19 в США указывают на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе, во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1 тыс. в сутки, передает Bloomberg.

Администрация президента США Дональда Трампа и контролируемый республиканцами Сенат достигли "принципиального соглашения" по следующему законопроекту о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса, заявил официальный глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

Министр финансов Стивен Мнучин сообщил ранее, что пакет помощи, который предлагают республиканцы, включает в себя "срочные и приоритетные меры" и оценивается в $1 трлн. Он выразил надежду на то, что законодательное предложение получит поддержку обеих партий.

После принятия Сенатом законопроект должен быть одобрен всем составом Конгресса и подписан Трампом. Весной 2020 года на поддержку экономики страны уже было выделено $3 трлн.

Во вторник преобладает подъем индексов в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Цены на золото во вторник поднимались в район $1975 за унцию, обновив максимум, после чего произошла коррекция в район $1934,5 за унцию (+0,2%).

Росту спроса на золото в том числе способствуют тревоги инвесторов по поводу последствий обострения противоречий между США и Китаем. МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань - городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу.

Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Нефть утром во вторник сохраняет попытки роста на фоне ослабления доллара, хотя сдерживающим фактором выступают опасения, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19; цена Brent находится на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 27 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $43,56 за баррель (+0,4% и +0,2% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $41,6 за баррель (без изменений и +0,8% в понедельник).

В центре внимания трейдеров - стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в понедельник упал до минимума с июня 2018 года.

Тем временем, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.