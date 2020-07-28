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Цена золота вновь обновила рекорд

Серебро подорожало до максимума с 2013 года

Цена золота вновь обновила рекорд
Фото: Reuters

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Цена золота обновила рекордный максимум на фоне ослабления доллара США, а также сохраняющихся сомнений инвесторов в перспективах восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Фьючерсы на золото с поставкой в августе подорожали по итогам торгов в понедельник, 27 июля, на 1,8%, до $1931 за унцию, завершив на рекордном уровне вторую сессию подряд.

В течение торгов цена драгметалла поднималась до $1940,1 за унцию, побив, таким образом, внутридневной рекорд, зафиксированный в сентябре 2011 года. В пятницу, 24 июля, золото завершило торги на рекордном максимуме впервые почти за девять лет.

Мрачный прогноз для мировой экономики, снижение процентных ставок, растущая напряженность в отношениях США и Китая, а также ослабление американской валюты поддерживают интерес инвесторов к активам "тихой гавани", в том числе к драгметаллам, пишет Dow Jones.

"Остается много того, о чем стоит беспокоиться, и именно поэтому золото привлекает все это внимание и все эти деньги, - отмечает аналитик Marex Spectron Дэвид Говетт. - Мы видим, как деньги уходят с фондовых и других рынков и перенаправляются в золото".

За последний месяц цена золота выросла почти на 9%, а с начала 2020 года - на 27%. Во вторник августовские фьючерсы на золото торгуются на уровне $1929,3 за унцию.

Цена серебра с поставкой в сентябре в понедельник взлетела на 7,2%, до $24 501 за унцию - максимума с августа 2013 года. Во вторник фьючерсы торгуются на уровне $24 495 за унцию.

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