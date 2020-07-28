Рубль подешевел к доллару на новостях об антироссийских санкциях

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Курс рубля снижается к бивалютной корзине на "Московской бирже" утром во вторник на фоне развития темы антироссийских санкций и вопреки подорожанию других валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,69-71,78 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 11,5 копейки, до 71,69 рубля за доллар. Евро подорожал на 1,25 копейки, до 84,08 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 6,89 копейки к уровню закрытия понедельника, до 77,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,25 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 30,91 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов вопреки повышению других валют emerging markets, так как участники рынка реагируют на развитие темы антироссийских санкций. Кроме того, рубль перестал получать поддержку от налогового периода, так как накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет основные налоги.

Пятая часть доклада сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США может быть опубликована в течение нескольких недель, пишет The Hill. Его источники говорят, что офис директора Национальной разведки после проведенного анализа вернул пятую часть доклада комитету.

Ожидается, что сенаторы и офис директора Нацразведки проведут повторный обзор исправлений, сделанных разведсообществом, а это означает, что, скорее всего, пройдет несколько недель, прежде чем рассекреченная версия доклада будет обнародована.

В середине мая тогдашний председатель комитета по разведке Ричард Берр и его заместитель Марк Уорнер направили доклад в офис директора Нацразведки США с просьбой провести оперативную проверку содержащейся в документе секретной информации.

Опубликованный доклад станет пятым, завершающим документом комитета, посвященным теме вмешательства России в американские выборы.

В центре внимания рынков - стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

Кроме того, инвесторы возлагают надежды на принятие новых стимулирующих мер в США в связи с пандемией коронавируса.

Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Поддержку рынку оказывает ослабление доллара США, однако растущие опасения, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сдерживает рост цен.

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,35%, до $43,56 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 0,01% - до $41,6 за баррель.

Страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти, находящейся в настоящее время в плавучих хранилищах, на 244% выше, чем годом ранее, что говорит о наличии по-прежнему избыточных запасов сырья.