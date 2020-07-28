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Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.

Курс евро в 15:38 по московскому времени составил 85,015 руб./$1, прибавив 94,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 72,495 руб./EUR1 - плюс 92,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 93,15 копейки - до 78,13 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая уменьшение аппетита инвесторов к рисковым активам в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Давление на рубль также оказывают завершение пика налоговых выплат июля и спрос на валютную ликвидность со стороны нерезидентов для репатриации дивидендных выплат российских компаний.

Кроме того, рубль негативно отреагировал на возможную публикацию в ближайшее время завершающей части доклада сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США и заявление первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, что восстановление российской экономики к уровню 2019 года произойдет только в первом квартале 2022 года.

США МосБиржа Ксения Юдаева

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