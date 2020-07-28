Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:08Заразились
на 27.07В России 818 120+5 635В мире 16 252 541+205 555

СМИ анонсировали публикацию финала сенатского доклада о "вмешательстве РФ"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Последняя, пятая часть доклада сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США может быть опубликован в течение нескольких недель, сообщает The Hill.

По данным источников издания, офис директора Национальной разведки после проведенного анализа вернул пятую часть доклада комитета Сената по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США.

Ожидается, что сенаторы и офис директора Нацразведки США проведут повторный обзор исправлений, сделанных разведсообществом, а это означает, что, скорее всего, через несколько недель рассекреченная версия доклада будет обнародована.

В середине мая тогдашний председатель комитета по разведке Ричард Берр и его заместитель Марк Уорнер направили доклад в офис директора Нацразведки США с просьбой провести оперативную проверку содержащейся в документе секретной информации.

Опубликованный доклад станет пятым, завершающим документом комитета, посвященном теме вмешательства РФ в американские выборы.

В предыдущих отчетах основное внимание уделялось безопасности выборов в США, дезинформационной кампании России в соцсетях, реакции администрации Барака Обамы на "российское вмешательство", а также оценке разведсообщества в январе 2017 года.

Публикация доклада завершит многолетнее расследование комитета по вопросу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа, но посчитали доказанным факт вмешательства России в американские выборы. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Россия США Сенат США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Лидер КНДР объяснил разработку ядерного оружия давлением империалистов

Трамп назвал "очень продуктивным" разговор с Путиным

Тихановская заявила, что не снимется с выборов в обмен на свободу мужу

Тихановская заявила, что не снимется с выборов в обмен на свободу мужу
Пандемия коронавируса

Европа начала готовиться ко второй волне коронавируса

Финляндия продлила ограничения на границе с РФ до 25 августа

Финляндия продлила ограничения на границе с РФ до 25 августа

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Советник Трампа по нацбезопасности заболел коронавирусом

"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все города России до 7 августа

Пандемия коронавируса

В США начались самые масштабные в мире испытания вакцины от COVID-19

В США начались самые масштабные в мире испытания вакцины от COVID-19

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');