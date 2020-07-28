СМИ анонсировали публикацию финала сенатского доклада о "вмешательстве РФ"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Последняя, пятая часть доклада сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США может быть опубликован в течение нескольких недель, сообщает The Hill.

По данным источников издания, офис директора Национальной разведки после проведенного анализа вернул пятую часть доклада комитета Сената по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США.

Ожидается, что сенаторы и офис директора Нацразведки США проведут повторный обзор исправлений, сделанных разведсообществом, а это означает, что, скорее всего, через несколько недель рассекреченная версия доклада будет обнародована.

В середине мая тогдашний председатель комитета по разведке Ричард Берр и его заместитель Марк Уорнер направили доклад в офис директора Нацразведки США с просьбой провести оперативную проверку содержащейся в документе секретной информации.

Опубликованный доклад станет пятым, завершающим документом комитета, посвященном теме вмешательства РФ в американские выборы.

В предыдущих отчетах основное внимание уделялось безопасности выборов в США, дезинформационной кампании России в соцсетях, реакции администрации Барака Обамы на "российское вмешательство", а также оценке разведсообщества в январе 2017 года.

Публикация доклада завершит многолетнее расследование комитета по вопросу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа, но посчитали доказанным факт вмешательства России в американские выборы. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.