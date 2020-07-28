ЦБ допустил, что экономика вернется к уровню 2019 г. только в 2022 г.

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Восстановление российской экономики к уровню 2019 года произойдет только в первом квартале 2022 года, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только, наверно, в первом квартале 2022 года, и выход к тренду, который виделся до этого, наверно, к концу 2022 года", - сообщила Юдаева на онлайн-конференции "Ведомостей".

Ранее ЦБ оценивал темп роста экономики РФ в 1,5-2% как потенциальный.

ВВП РФ в 2019 году вырос на 1,3%. Согласно недавно представленному прогнозу Банка России, в 2020 году экономика упадет на 4,5-5,5%, в 2021 году вырастет на 3,5-4,5%, в 2022 году покажет рост в 2,5-3,5%.

Юдаева отметила, что большая часть падения ВВП уже реализовалась во втором квартале 2020 года.

"Мы не так давно опубликовали наш прогноз, скоро выйдет доклад, который более детально описывает его логику. Что мы закладываем в прогнозе? Мы закладываем действительно падение на 4,5-5,5% (ВВП в 2020 году – ИФ). В принципе это падение уже реализовалось. Мы сейчас, после реализации этого падения во втором квартале, уже видим некоторое восстановление по сравнению с нижней точкой. Вы знаете, мы анализируем широкий круг показателей, в том числе мы осуществляем мониторинг финансовых потоков, который также это показывает", - подчеркнула первый зампред ЦБ.

Дальнейшие темпы роста российской экономики будут зависеть от структурных сдвигов, вызванных кризисом, добавила Юдаева. Эти сдвиги, по ее словам, связаны с цифровизацией, с удаленным режимом работы, с меньшим количеством деловых поездок и так далее.

"Эти структурные сдвиги повлияют в том числе и на потенциальные темпы роста, и конечно, хотелось бы, чтобы среднесрочный и долгосрочный эффект был положительным, чтобы мы воспользовались этим стрессом как возможностью для того, чтобы ускорить экономическое развитие", - отметила Юдаева.