Рынок акций РФ просел в рамках коррекции во главе с "Аэрофлотом"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник умеренно корректируется вниз после ралли, проседают недавние лидеры роста и упал "Аэрофлот" на новостях о допэмиссии, при этом растут бумаги металлургов на фоне ослабления рубля.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2884,77 пункта (без изменений, утром индекс поднимался до 2907,03 пункта), индекс РТС просел до 1253,5 пункта (-1%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже разнополярная в пределах 4,6%.

Доллар вырос до 72,52 рубля (+0,95 рубля).

Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (-4,6%), "Интер РАО" (-2,8%), ПАО "Полюс" (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "Татнефти" (-0,7%), "Башнефти" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%).

По сообщению Росавиации, авиакомпании РФ в первом полугодии снизили перевозки на 51,8%, группа "Аэрофлот" - на 54%.

Кроме того, давление на бумаги "Аэрофлота" оказали новости о том, что правительство РФ одобрило допэмиссию акций компании с условием сохранения контроля у государства. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 24 июля. Согласно документу, допэмиссию проведут по открытой подписке, при этом по ее итогам доля государства в "Аэрофлоте" должна быть не меньше нынешних 51,17% (держатель пакета - Росимущество).

Выручка "Яндекса" по US GAAP во втором квартале 2020 осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 41,4 млрд рублей, говорится в отчете компании. Показатель по выручке оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что выручка "Яндекса" увеличится на 0,42%, до 41,57 млрд рублей. Скорректированная EBITDA "Яндекса" сократилась на 35% - до 8,5 млрд рублей.

Кроме того, компания сообщила, что выкупила с рынка 700 тыс. акций класса "А" во втором квартале 2020 года в рамках ранее объявленной программы buyback на общую сумму до $300 млн. Сумма, которую "Яндекс" потратил на выкуп ценных бумаг, не раскрывается.

Росприроднадзор в четверг проведет рабочее совещание с "Норникелем" (+0,02%) по теме ликвидации последствий нефтеразлива в Норильске и расчету ущерба, сообщила журналистам глава службы Светлана Радионова.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛА" (+0,04%) по РСБУ в I полугодии упала в 1,8 раза - до 109 млрд рублей, сообщается в материалах компании.

Выросли бумаги "РусАла" (+2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,6%), "Северстали" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+1,2%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Магнита" (+1%), "Мобильных телесистем" (+1%), "Ростелекома" (+0,7%), ВТБ (+0,4%).

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, российский рынок во вторник просел, торговая активность стабилизировалась. Среди бумаг, входящих в расчет индексов, в лидерах роста можно отметить расписки TCS Group (+2,2%), также дорожают бумаги ряда металлургических компаний ("РусАл", НЛМК, ММК), в то время как акции компаний цветной металлургии снижаются вслед за ценами на золото и серебро. Просели бумаги "Аэрофлота" на фоне информации о допэмиссии акций компании.

Мировые фондовые индексы показывают разнонаправленные движения. Ожидания принятия очередной помощи домохозяйствам Конгрессом США в общей сумме на более чем $1 трлн поддерживают рост котировок акций. Статистика по распространению коронавируса в мире дает основания чиновникам ВОЗ говорить об усилении распространения пандемии.

Из событий дня можно отметить обсуждение советом директоров ММК итогов работы компании в первом полугодии и возможные рекомендации по дивидендным выплатам. Также новости могут поступить по итогам заседания совета директоров "Норникеля", который посвящен обсуждению аварии на "ТЭЦ-3" в Норильске, отмечает аналитик.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург", динамику рынков задает представленный республиканцами в Сенате США план поддержки экономики в размере $1 трлн в условиях пандемии. Законопроект предполагает сокращение пособий по безработице, но при этом разовую выплату в $1200 американцам с низким уровнем дохода. Сроки запуска нового раунда экономических стимулов будут зависеть от продвижения переговоров с демократической партией, которая ратует за расширение программы до $3,5 трлн, в то время как предыдущая программа прекратит действовать уже на этой неделе, что может быть негативно воспринято рынком.

В ожидании итогов двухдневного заседания ФРС США волатильность на рынках может немного снизиться. От регулятора ожидают "голубиных" сигналов и перспектив введения дополнительных инструментов поддержки, таких как таргетирование кривой доходностей. Также к более осторожному поведению инвесторов подталкивает негативный новостной фон вокруг коронавируса. Пекин впервые за несколько недель подтвердил новый случай заражения, а во Вьетнаме наблюдается вспышка заболеваемости, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Как отмечает руководитель отдела управления акциями компании "Сбербанк Управление активами" Евгений Линчик, глобальные рынки замедлили рост на фоне обострения политического противостояния США и Китая, а также продолжающейся пандемии в мире. Между тем, на текущей неделе может быть принят значительный объем новых стимулирующих мер, что может подтолкнуть рынки дальше вверх. Меры социальной защиты, разработанные республиканцами, будут включать продление выплаты повышенных пособий по безработице, хотя вместо фиксированных $600 в неделю пособия ограничат размером в 70% от прежней зарплаты.

Тем временем, ухудшение дипломатических отношений между США и Китаем и закрытие консульств в городах Хьюстон и Чэнду способствует усилению "рискофобии". В США выросли первичные заявки на пособие по безработице - это говорит о том, что усиление карантинных мер в ряде штатов из-за второй волны COVID-19 могли привести к росту безработицы, полагает эксперт.

Аналитики Нордеа банка также отмечают, что в Сенате США была представлена версия нового пакета фискальных мер поддержки экономики объемом около $1 трлн. Меры предполагают прямую поддержку населения, выплаты учебным заведениям и прочие стимулы для более быстрого восстановления деловой активности. Несогласие с некоторыми пунктами проекта уже выразили и демократы, и республиканцы, поэтому законопроект в ближайшее время, скорее всего, будет видоизменен. Во вторник день не богат на значимые события, а инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии итогов двухдневного заседания ФРС США.

Аппетит к рисковым активам по-прежнему является ключевым фактором для рубля. Спрос на иностранную валюту в ближайшие две недели может поддерживать конвертация рублевых дивидендов в доллары и евро, полагают аналитики банка.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, золото обновляет максимумы и нацелено на достижение рубежа $2000 за унцию, доллар слабеет к мировым валютам, что поддерживает нефтяные цены. Европейские рынки акций пытаются найти драйверы роста после того, как акции авиаперевозчиков и сектора услуг столкнулись с давлением, так как Великобритания обязала прибывших из Испании пассажиров сесть на 2-недельный карантин на фоне роста числа инфицированных.

Во вторник новостной фон неоднозначен, инвесторы пытаются оценить итоги заседания ФРС и ожидают решения по пакету финансовой помощи в США на фоне роста числа инфицированных COVID-19 по всем миру. Тем не менее, сохраняется спрос на акции горно-металлургического сектора, сильные цены на нефть и ослабление рубля также оказывают поддержку рынку акций РФ.

Аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон также отмечает, что ослабление доллара началось после того, как представители Республиканской партии США представили очередной пакет стимулирующих мер на $1 трлн (при этом ведущие демократы заявляют, что объем поддержки должен быть намного больше). От Федрезерва США рынок ждет отчетливо мягких комментариев.

Индекс доллара DXY пытается отыграть часть потерь после отката до минимума со второго квартала 2018 года. Некоторые СМИ сообщают об ускоренном распространении коронавируса в отдельных регионах Азии, в частности, в Гонконге, однако это не повлияло на динамику торгов. Из глобальной макроэкономической статистики в центре внимания инвесторов во вторник индекс доверия потребителей Conference Board в США (17:00 по московскому времени) и индекс производственной активности ФРБ Ричмонда.

В США индексы в понедельник выросли на 0,4-1,7% при поддержке акций компаний технологического сектора. Инвесторы ожидают выхода финансовой отчетности ряда крупнейших корпораций и продолжают следить за обсуждением новых программ стимулирования в США в связи с пандемией коронавируса.

На текущей неделе свои квартальные результаты представят примерно 180 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, включая Alphabet, Amazon.com, Apple и Facebook.

Министр финансов Стивен Мнучин сообщил ранее, что пакет помощи, который предлагают республиканцы, включает в себя "срочные и приоритетные меры" и оценивается в $1 трлн. Он выразил надежду на то, что законодательное предложение получит поддержку обеих партий.

После принятия Сенатом законопроект должен быть одобрен всем составом Конгресса и подписан Трампом. Весной 2020 года на поддержку экономики страны уже было выделено $3 трлн.

Во вторник преобладал подъем индексов в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,5%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Цены на золото во вторник поднимались в район $1975 за унцию, обновив максимум, после чего произошла коррекция в район $1927,6 за унцию (-0,2%).

Росту спроса на золото способствовали тревоги инвесторов по поводу последствий обострения противоречий между США и Китаем. МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань - городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу.

Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Нефть во вторник стабилизировалась, сдерживающим фактором для "быков" выступают опасения, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19; цена Brent находится почти на $0,7 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 27 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени составила $43,35 за баррель (-0,1% и +0,2% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $41,2 за баррель (-1% и +0,8% в понедельник).

В центре внимания трейдеров - стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

Тем временем, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Русолово" (-4,7%), "Селигдара" (-3,3% и -4,3% "префы"), Petropavlovsk (-3%), "МРСК Северо-запада" (-2,2%).

ПАО "МРСК Северо-Запада" (бренд "Россети Северо-Запад") в январе-июне 2020 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 550,6 млн рублей, что в 2,4 раза меньше показателя годом ранее (1,3 млрд рублей).

Выросли акции ПАО "Южуралникель" (+37,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+27,4%), ПАО "Лензолото" (+12,9%), ГДР "Ленты" (+6,9%), бумаги ПАО "РКК "Энергия" (+4,8%), ПАО "Бурятзолото" (+4,8%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+3,5%), ПАО "Уралкуз" (+3,5%), ГДР Ros Agro (+3,2%).

В первом полугодии 2020 года чистая прибыль ПАО "МРСК Центра" (+0,1%) по РСБУ выросла на 11,6%, до 857 млн руб., следует из отчета компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 44,033 млрд рублей (из них 7,265 млрд рублей пришлось на акции "Полюса").