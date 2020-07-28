"Яндекс" сохранил квартальную выручку на прошлогоднем уровне

Скорректированная чистая прибыль компании упала на 67%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале выручка "Яндекса" по US GAAP не изменилась по сравнению с прошлогодним показателем и осталась на уровне 41,4 млрд рублей, говорится в отчете компании. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали роста выручки на 0,42%, до 41,57 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA сократилась на 35% - до 8,5 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 20,5%. Аналитики ожидали сокращения EBITDA на 38,8%, до 8 млрд рублей.

Остаток денежных средств на конец квартала составил 241,9 млрд рублей, включая средства, полученные от SPO в июне 2020 года. Остаток также включает 24,4 млрд рублей сегмента "такси". Остаток "Яндекс.Маркета", который на конец второго квартала не учитывался в отчетности, составляет 17,8 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" снизилась на 67% и составила 1,9 млрд рублей.

Компании удалось смягчить негативные последствия пандемии и ограничительных мер для финансовых показателей за счет быстрых решений по оптимизации затрат и повышении операционной эффективности, объяснил ченрез пресс-службу операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский. Прогнозировать темпы восстановления бизнеса он затруднился, но отметил, что "июльские тенденции обнадеживают".

Рекламная выручка "Яндекса" в отчетном квартале упала на 15%, составив 24,76 млрд рублей. Во II квартале доходы от этого сегмента составили 60% от всей выручки "Яндекса". В компании указывают, что снижение показателя связано с сокращением рекламных бюджетов и замедлением деловой активности на фоне пандемии коронавируса и последовавших за этим ограничительных мер.

Около 30% от всей выручки составили доходы от такси-сегмента. Его выручка в отчетном периоде выросла на 42%, до 12,5 млрд рублей.

На прочие доходы пришлось 10% консолидированной выручки, их рост - на 21% - обеспечил рост доходов от платных подписок на медиасервисы, проектов в области интернета вещей, а также развитие "Яндекс.Облака".

Выручка "Яндекс.Маркета", результаты которого в отчетном периоде не учитываются в финансовой отчетности интернет-компании, выросла на 89%, до 7,2 млрд рублей.

Капитальные затраты составили в отчетном периоде составили 10,3 млрд рублей.

Число подписчиков медиасервисов "Яндекс" на конец отчетного периода достигло 4,5 млн.

Общая поисковая доля "Яндекса" на российском рынке во II квартале 2020 года выросла до 59,6% с 56,9% годом ранее (по данным "Яндекс.Радар"). Поисковая доля на Android увеличилась до 57,5% с 52,3%. Количество поисковых запросов выросло за год на 29%.