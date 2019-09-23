АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Правительству Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне "A-"; краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне "S1".

Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу в иностранной и национальных валютах - "стабильный".

Ситуация с суверенными рейтингами РФ несколько лет назад подтолкнула власти России к созданию национального агентства. Чиновники обвиняли "большую тройку" (S&P Global Ratings, Moody"s Investor Services и Fitch Ratings) в необъективности и политических мотивах снижения рейтингов России из-за противостояния с Западом и введения санкций. Летом 2015 года ЦБ объявил о создании АКРА, акционерами которого стали крупнейшие российские компании и банки - как государственные, так и частные.