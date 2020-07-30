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Глава австрийской компании потребовал ответить на санкции против "Северного потока 2"

Глава австрийской компании потребовал ответить на санкции против "Северного потока 2"
Райнер Зееле
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Европа должна дать политический ответ на намерения США ввести санкции в отношении европейских компаний, принимающих участие в строительстве газопровода "Северный поток-2", заявил генеральный директор австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В любом случае как европейская компания мы ожидаем, что политики обеспечат привлекательность Европы для инвесторов... Мы должны убедить инвестировать в Европу. Вообще было бы хорошо прояснить этот вопрос, хотя было бы даже лучше, если бы на эти вопросы ответили политики", - сказал он на совещании в Вене.

В конечном счете речь идет о том, в какой степени Европа будет отстаивать свой суверенитет и независимость, отметил Зееле.

Обе палаты американского Конгресса приняли свои варианты очередного военного бюджета страны. В них предусматриваются санкции против компаний, которые принимают участие строительстве "Северного потока-2".

Госсекретарь Майк Помпео 15 июля заявил, что власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта "Северный поток-2" и собираются задействовать меры, предусмотренные законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

Северный поток 2 Райнер Зееле OMV

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