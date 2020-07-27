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Киев и Варшава намерены помешать реализации проекта "Северный поток 2"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время двухдневного рабочего визита в Варшаву и его польский коллега Яцек Чапутович обсудили взаимодействие в сфере энергетики и роль обеих стран в обеспечении энергетической безопасности Европы, сообщила пресс-служба украинского МИДа.

Согласно сообщению, стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль Украины и Польши в обеспечении энергетической безопасности Европы. Также стороны согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.

"Стороны подчеркнули, что российский проект "Северный поток 2" несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализацию", - говорится в сообщении МИД Украины.

Строительство газопровода "Северный поток 2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. В "Газпроме" заверили, что проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной.

Северный поток 2 Россия Украина Польша США

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