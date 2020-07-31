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Квартальная выручка Ford упала вдвое

Квартальная выручка Ford упала вдвое
Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале автопроизводитель Ford Motor получил меньший, чем ожидалось, скорректированный убыток, тогда как выручка сократилась вдвое, но совпала с прогнозами аналитиков.

Экономический кризис

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $1,1 млрд, или $0,28 в расчете на акцию, по сравнению с $148 млн, или $0,04 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Показатель чистой прибыли включает в себя единовременный доход в размере $3,5 млрд, связанный с инвестициями в Argo AI.

Исключая разовые статьи баланса, Ford получил убыток в размере $0,35 в расчете на акцию против скорректированной прибыли в $0,28 на акцию годом ранее.

Операционный убыток Ford составил $1,9 млрд, что более чем на $3 млрд меньше, чем прогнозировалось компанией в апреле. Это объясняется главным образом неослабевающим спросом на выпускаемые Ford внедорожники и грузовые автомобили, несмотря на закрытие заводов и дилерских центров осенью.

Выручка в минувшем квартале уменьшилась на 50%, до $19,371 млрд с $38,853 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные Factset, в среднем оценивали скорректированный убыток компании на уровне $1,17 на акцию при выручке в $19,4 млрд.

В третьем квартале Ford рассчитывает на рост операционной прибыли на $0,5-1,5 млрд. За весь 2020 год прогнозируется операционный убыток.

Акции Ford дорожают на 2,4% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация автопроизводителя упала на 27,5%, до $27,5 млрд.

Ford США

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