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Fiat Chrysler получил квартальный убыток в 1 млрд евро

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2020 года итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles зафиксировал чистый убыток в 1,048 млрд евро чистой прибыли в 793 млн евро годом ранее и сократил выручку на 56% из-за локдаунов, объявленных из-за пандемии, и снижением спроса.

Экономический кризис

Квартальная выручка автопроизводителя снизилась до 11,7 млрд евро с 26,7 млрд евро годом ранее.

Скорректированный убыток до процентных и налоговых выплат (EBIT) в минувшем квартале составил 928 млн евро по сравнению с 1,527 млрд евро во втором квартале 2019 года. Показатель был отрицательным во всех регионах, кроме Северной Америки, где была зафиксирована прибыль в размере 39 млн евро по сравнению с 1,565 млрд годом ранее.

Компания отметила, что спрос в США превзошел ожидания, и концерн увеличил долю на американском розничном рынке в минувшем квартале.

Глобальные продажи FCA в минувшем квартале упали на 63%, до 424 000 автомобилей.

Концерн отметил, что все его заводы в Северной Америке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулись к докоронавирусной интенсивности работы. Производство в Европе восстанавливается более медленными темпами и должно достичь уровней до пандемии к концу сентября.

FCA подтвердила приверженность сделке по слиянию с PSA Group. Компании ожидают выполнить цель по слиянию к концу первого квартала 2021 года.

Акции FCA дешевеют на 0,9% на торгах в Нью-Йорке в пятницу. С начала года капитализация компании уменьшилась на 29,2% - до $29,93 млрд.

Хроника 27 января – 31 июля 2020 годаЭкономический кризис
PSA Group Fiat Chrysler коронавирус США Европа АТР

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