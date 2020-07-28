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Nissan спрогнозировал годовой убыток из-за коронавируса

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor получил в I финансовом квартале, который завершился 30 июня, чистый убыток в 285,59 млрд иен ($2,71 млрд) против чистой прибыли в 6,38 млрд иен годом ранее. Из-за пандемии компания ожидает, что весь финансовый год будет для нее убыточным и дивиденды она выплачивать не будет.

Экономический кризис

Опрошеныне FactSet аналитики ожидали по итогам квартала чистый убыток в 272,08 млрд иен.

Операционный убыток Nissan составил 153,9 млрд иен по сравнению с прибылью в 1,6 млрд иен годом ранее.

Квартальная выручка компании упала на 51%, до 1,174 трлн иен.

Продажи Nissan в апреле-июне рухнули на 47,7%, до 643 000 автомобилей. Доля компании на глобальном рынке сократилась на 0,3 процентного пункта - до 5,2%, отмечается в пресс-релизе.

Падение продаж компания связала с пандемией коронавируса и приостановкой заводов по всему миру. Сейчас производство вновь запущено, но заводы не работают в полную силу из-за продолжающегося спада продаж. "Сложная деловая среда продолжает сказываться на показателях компании", - говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

По прогнозу Nissan, в текущем фингоду ее выручка сократится на 21%, до 7,8 трлн иен. Компания прогнозирует годовой чистый убыток в размере 670 млрд иен и операционный убыток в 470 млрд иен, сокращение годовых продаж на 16,3%, до 4,125 млн машин, при сохранении доли рынка на уровне 5,73%.

Nissan, являющаяся партнером по альянсу французской Renault SA, находится в процессе реструктуризации. Компания подтвердила, что надеется добиться экономии на расходах в размере 300 млрд иен в этом фингоду.

Акции Nissan подешевели на 4,3% во вторник. С начала 2020 года их стоимость упала на 35%.

Хроника 27 января – 28 июля 2020 годаЭкономический кризис
Nissan Япония коронавирус

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