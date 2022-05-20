Компания основателя "Магнита" Галицкого построит вторую винодельню

Затем на виноградниках компании появятся туристические тропы

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Принадлежащее основателю "Магнита" Сергею Галицкому винодельческое ООО "Русский терруар" планирует построить новую винодельню.

Как объяснил в телеграм-канале винодельни совладелец компании Сергей Галицкий (полный тезка экс-главы "Магнита" и, по информации участников рынка, брат супруги бизнесмена), сейчас действующий производственный комплекс расположен в соседней от виноградников станице.

"Сейчас это не архитектурная форма, на которой интересно побывать с точки зрения эстетики, а место, где мы создаем вино. Есть ли в планах построить винодельню прямо на виноградниках? Есть. Более того, существуют ее рендеры", - сообщил Галицкий.

Детали проекта и инвестиции не раскрываются.

По его словам, в планах компании - создание туристических троп на виноградниках.

На действующей винодельне компания планирует расширить линейку выпускаемой продукции за счет игристых вин и "айсвайна" (ледяного вина). Пока предприятие производит только тихие вина премиум-сегмента.

"Ближайшее будущее - "айсвайн", думаю, будет в этом году, игристое - в начале следующего", - добавил Галицкий.

Бывший руководитель "Магнита" занимается виноградарством на Кубани и с 2010 года ведет закладку виноградников в станице Гостагаевской близ Анапы. Площади его виноградников превышают 68 га. В октябре 2016 года Галицкий учредил отдельное юрлицо для реализации этого проекта - ООО "Русский терруар".

В ноябре 2019 года бизнесмен приступил к выпуску вин премиального сегмента. Винодельня "Галицкий и Галицкий" также расположена близ Анапы. Сообщалось, что мощность винодельни на первоначальном этапе составит 60 тыс. бутылок в год.

"Русский терруар" владеет товарными знаками Galitskiy&Galitskiy, "Галицкий и Галицкий", Cosaque, Ballet Blanc. В конце прошлого года компания стала владельцем товарного знака "Неандерталец", в настоящее время поданы заявки еще на четыре товарных знака, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Экс-владельцу "Магнита", по данным ЕГРЮЛ, на 20 мая 2022 года принадлежит 51% в уставном капитале "Русского терруара", еще 49% принадлежит его полному тезке Сергею Галицкому.

В 2021 году ООО "Русский терруар" увеличило выручку по РСБУ в 2,4 раза - до 27,293 млн рублей. Чистый убыток сократился на 40%, до 42,825 млн рублей.