В ЦБ заявили, что российская экономика достигла дна в мае

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Потенциал роста российской экономики по-прежнему составляет 1,5-2%, но в период ее восстановления в 2021-2022 годах рост будет выше, сообщил телеканалу РБК директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. "Дна" она достигла в мае, затем началось ее восстановление.

"Мы считаем, пока, наверное, в качестве нашей базовой гипотезы, что потенциал роста российской экономики после этого кризиса сохранится. Те 1,5-2%, в рамках которых экономика могла расти до кризиса, скорее всего, эта траектория сохранится", - сказал он.

По прогнозу ЦБ, ВВП России в 2020 году снизится на 4,5-5,5%. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5-4,5% в 2021 году и на 2,5-3,5% в 2022 году.

"Те 3,5-4,5%, которые заложены в нашем прогнозе на следующий год, это во многом результат восстановительного роста, то есть мы сейчас ушли ниже уровня потенциала и нам требуется возвращение на этот уровень. После того, как мы вернемся, скорее всего, следующая траектория будут на уровне 1,5-2%, но период восстановления, а он займет 2021 год и частично 2022 год, в этот период темпы роста могут быть выше", - добавил глава департамента.

Российская экономика достигла дна в мае, уже с июня отмечается процесс восстановления, но он носит очень неоднородный характер, отметил Тремасов. В первую очередь наблюдается восстановление потребительского спроса. "Здесь сыграли роль несколько факторов: во-первых, отложенный спрос, который накопился за период карантина, во-вторых, все-таки меры бюджетной поддержки оказались достаточно существенными. По нашим оценкам, те выплаты, которые произошли из бюджета в адрес домохозяйств, они компенсировали во втором квартале чуть более половины снизившихся доходов", - сказал он.

Кроме того, на восстановление внутреннего спроса положительное влияние оказывают ограничения по международному туризму. "В прошлом году в третьем квартале россияне потратили на зарубежные поездки порядка 800 млрд рублей. Сейчас, значит, часть этих денег остается внутри страны, что в общем-то тоже поддерживает потребительский спрос", - отметил глава департамента ЦБ.

При этом он подчеркнул, что все эти факторы носят временный характер и в ближайшие месяцы будут исчерпаны. В 2021 году уже более серьезную поддержку экономике начнет оказывать уже произошедшее смягчение денежно-кредитной политики. "В следующем году уже бюджетный импульс ослабеет, но включится в полной мере импульс от денежно-кредитной политики", - добавил Тремасов.