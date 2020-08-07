В ЦБ спрогнозировали возвращение мировой экономики к докризисным уровням к 2023 году

Отскок после падения на дно завершился и темпы восстановления начали "затухать", отчасти из-за рисков второй волны

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Наиболее реалистичный срок возвращения мировой экономики к докризисному уровню - 2022-2023 годы, сообщил в эфире РБК директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

Он добавил, что разные страны будут восстанавливть экономику разными темпами, но в любом случае в 2021 году, "скорее всего, экономика будет находится в стадии преодоления последствий кризиса".

В дальнейшем восстановление мировой экономики будет носить неоднородный и неустойчивый характер: "Сценарий V-образного восстановления, наверное, сейчас все-таки не стоит в повестке дня".

В мировой экономике, в крупнейших экономиках (в США и Европе) наблюдаются примерно те же процессы, что и в российской экономике: дно было достигнуто в апреле-мае, потом произошел отскок, начал восстанавливаться потребительский спрос и деловая активность, напомнил глава департамента.

"Но сейчас, наверное, самые последние тенденции, они характеризуются все-таки некоторым затуханием этого первоначального импульса. Связано это отчасти и с сохраняющимися рисками второй волны пандемии", - отметил Тремасов.