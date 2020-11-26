Аналитики ВЭБа предсказали усиление падения ВВП России в ноябре-декабре

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российская экономика в октябре 2020 года перешла к спаду после пяти месяцев восстановительного роста, ВВП к предыдущему месяцу с исключенной сезонной компонентой уменьшился на 0,5%, говорится в обзоре Института исследований и экспертизы ВЭБа.

В годовом измерении ВВП упал в октябре на 4,6% после снижения на 3,1% в сентябре, за 10 месяцев экономика показала спад на 3,6%. Эти оценки ВЭБа почти совпадают с расчетами Минэкономразвития, которое оценивало падение в октябре на 4,7% после 3% в сентябре. За январь-октябрь 2020 года Минэкономразвития также оценивало падение ВВП на 3,6%.

"В октябре текущего года негативный вклад в индекс ВВП с исключенной сезонной компонентой внесли все три основных агрегата промышленного производства. Сокращение в обрабатывающих отраслях (минус 0,6%) обусловлено снижением машиностроения, производства нефтепродуктов и химического производства. Теплая погода октября способствовала сокращению производства электроэнергии, газа и воды (минус 1,9%), снизилась добыча полезных ископаемых (минус 0,7%). Отрицательное влияние на ВВП также оказали: платные услуги (минус 1,3%), оптовая торговля (минус 1,6%), сельское хозяйство (минус 1,0%) и чистые налоги (минус 0,3%). Позитивный вклад внесла розничная торговля (плюс 1,4%). Влияние строительства (плюс 0,1%) в этом месяце было практически нейтральным", - говорится в обзоре ВЭБа.

"Рост заболеваемости и повторное введения карантинных ограничений приостановили экономическое восстановление. В октябре экономическая активность снова стала сжиматься. ВВП снизился по отношению к сентябрю на 0,5%. В результате усиления пандемии в ноябре-декабре спад экономической активности должен усилиться. На это указывают оперативные данные Google Mobility и данные Сбера по потребительской активности. Однако, если удастся избежать введения жестких карантинных мер, схожих с мерами апреля-мая, то в целом за год спад экономики не превысит 4%", - прокомментировал ситуацию руководитель направления "макроэкономика" Института ВЭБа Олег Засов (ранее возглавлял департамент макроэкономического прогнозирования в Минэкономразвития).

Официальный прогноз Минэкономразвития по спаду ВВП России в 2020 году - 3,9%, он не попадает даже в интервальный прогноз Банка России, который прогнозирует падение экономики на 4-5%.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов на прошлой неделе заявил, что падение ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года может ускориться до 5% или даже больше с 3,6% снижения в третьем квартале.

Аналитики сейчас в своих ожиданиях ближе к Минэкономразвития - консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце октября-начале ноября, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 3,8%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2021 годы попадает в интервальные ожидания ЦБ - в 2021 году министерство ожидает роста ВВП на 3,3%, а ЦБ - на 3-4%.

При этом более консервативно настроены уже экономисты - консенсус-прогноз предполагает рост в следующем году на 2,6%.