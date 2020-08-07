В ЦБ указали на дороговизну механизма хеджирования цен на нефть

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Хеджирование цен на нефть для России не подходит из-за большого объема экспорта, оно будет стоить очень дорого, и если цены на сырье не упадут, то средства ФНБ просто будут потеряны, что нарушает принцип их возвратности, сказал РБК глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

О том, что чиновники изучают идею хеджирования нефтяных цен, источники "Интерфакса" сообщили в конце июля. Первый вице-премьер Андрей Белоусов во исполнение указания главы государства дал ведомствам поручение проработать предложение "Роснефти" о применении в России программы хеджирования нефтегазовых доходов от резких колебаний цен на мировых рынках по аналогии с принятым в Мексике механизмом покупки пут-опционов.

Помощник президента Максим Орешкин поддержал идею и отметил, в частности, что, если бы Россия хеджировала нефтегазовые доходы на условиях, сравнимых с мексиканскими (со страйк-ценами $55 за баррель на 2019 год и $49 за баррель на 2020 год), из ФНБ на хеджирование 2019 года было бы израсходовано в 2018 году 256 млрд рублей, 2020 года - 305 млрд рублей, то есть 6% и 10,3% от нефтегазовых допдоходов, перечисленных в фонд - 4,3 трлн и 3 трлн рублей в 2018 и 2019 годах. Пополнение же ФНБ от результатов хеджирования в первой половине 2020 года составило бы 1,4 трлн рублей. Такая практика, полагает Орешкин, позволила бы полностью сгладить последствия от изменений внешней конъюнктуры для динамики средств ФНБ и частично или даже полностью закрыть потребности в использовании средств фонда.

По мнению Тремасова, против этого предложения говорят объемы потенциальных сделок.

"Здесь слишком большие объемы, и самое главное, что эта страховка будет стоить очень дорого. Если мы хотим застраховать, захеджировать весь объем российского экспорта нефти, то это будет несколько миллиардов долларов в год. И если эта страховка не понадобится, то есть если цены на нефть не упадут, то значит, мы эти деньги просто заплатили из Фонда национального благосостояния, можно сказать - потеряли", - заявил глава департамента ЦБ. Это нарушает принцип возвратности инвестиций ФНБ, напомнил он.

По его словам, ту же самую функцию - страховки от снижения цен на нефть - выполняют Фонд национального благосостояния и бюджетное правило. При росте цены на нефть Минфин покупает валюту на рынке, при ее падении - продает, компенсируя выпадающие нефтегазовые доходы. "По сути, этот механизм обеспечивает Минфину стабильность нефтегазовых доходов, то есть такой механизм у нас уже есть", - отметил он.

При переходе на хеджирование цен на нефть возникает масса технических сложностей. Основной риск - объем рынка, так как Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире. Рынок просто может "не переварить такие объемы хеджирования", добавил Тремасов.

Кроме того, в рамках хеджирования потребуется заключение контрактов с крупнейшими мировыми банками, то есть Россия примет на себя риски контрагентов. Тремасов напомнил, что в 2008 году, когда рухнул рынок кредитно-дефолтных свопов (CDS), которые были, по сути, страховкой от кредитных рисков, многие банки оказались не в состоянии компенсировать потери.

Минфин увидел риски в предложенном механизме, говорил ранее информированный источник "Интерфакса". Ведомство считает, что предложение нужно детально проработать, но допускает, что возможно обсудить вопрос снятия ограничений и создания стимулов использования инструментов хеджирования на уровне нефтяных компаний.

Сомнения в целесообразности использования "мексиканской модели" хеджирования высказывала также председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Надо учитывать, что объемы добычи нефти и экспорт нефти в Мексике многократно меньше российских. Если говорить о том, чтобы хеджировать все объемы, у нас есть большие сомнения, что рынок хеджирования позволит эту операцию осуществить, либо она будет очень дорогая. Если предполагается финансировать из ФНБ - это не лучший способ тратить деньги из ФНБ. Надо учитывать, что сейчас принцип использования средств ФНБ предусматривает возвратность инвестиций. В этом случае этот принцип не будет соблюдаться. На данный момент мы не поддерживаем это предложение так, как мы его понимаем", - заявила Набиуллина в июле, отметив, что бюджетное правило "вполне выполняет" свою защитную функцию.