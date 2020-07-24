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Набиуллина отвергла идею о хеджировании нефтегазовых доходов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России не поддерживает предложение хеджировать нефтегазовые доходы на случай колебаний цен по опыту Мексики, поскольку бюджетное правило "вполне выполняет свою функцию", заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Экономический кризис

По ее мнению, чтобы менять или дополнять бюджетное правило, нужно быть уверенным, что другой механизм будет лучше.

"Надо учитывать, что объемы добычи нефти и экспорт нефти в Мексике многократно меньше российских. Если говорить о том, чтобы хеджировать все объемы, у нас есть большие сомнения, что рынок хеджирования позволит эту операцию осуществить, либо она будет очень дорогая. Если предполагается финансировать из ФНБ - это не лучший способ тратить деньги из ФНБ. Надо учитывать, что сейчас принцип использования средств ФНБ предусматривает возвратность инвестиций. В этом случае этот принцип не будет соблюдаться. На данный момент мы не поддерживаем это предложение так, как мы его понимаем", - заявила Набиуллина.

22 июля источник "Интерфакса" узнал, что "Роснефть" предложила создать в России программу хеджирования нефтегазовых доходов от резких колебаний цен на мировых рынках по аналогии с мексиканским механизмом по покупке пут-опционов. Помощник президента Максим Орешкин, проанализировав эту идею вместе с Минэнерго, поддержал ее и рекомендовал поручить правительству представить предложения по возможным параметрам хеджирования и организации системы, рассказал источник. На национальном уровне такой механизм в интересах бюджета страны применяет только Мексика.

23 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что "в соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использование этой практики, которую некоторые страны применяют в плане хеджирования рисков на предмет нестабильной ценовой конъюнктуры" и что Владимир Путин поручил проработать такую возможность. Он добавил, что решение еще не принято и конкретных сроков пока нет. Он также отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли понимание о том, с какими банками могут быть такие соглашения.

Пескова спросили, не является ли возможное принятие такого решения попыткой укрепить позиции России на будущих глобальных переговорах о координации добычи нефти.

"Это применяемая некоторыми странами практика хеджирования. И Россия, собственно, преследует свои национальные экономические интересы, прорабатывая возможность использования тех или иных практик", - ответил он.

Хроника 27 января – 24 июля 2020 годаЭкономический кризис
Мексика Роснефть Эльвира Набиуллина Банк России Дмитрий Песков Минэнерго Максим Орешкин

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