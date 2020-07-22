В РФ задумались о хеджировании нефтегазовых доходов путем покупки пут-опционов на деньги ФНБ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Программа хеджирования нефтегазовых доходов от резких колебаний цен на мировых рынках по аналогии с принятым в Мексике механизмом путем покупки пут-опционов может появиться в России. Деньги для функционирования этой схемы может дать Фонд национального благосостояния (ФНБ), который, по замыслу чиновников, в итоге получит существенную прибыль, а российский финрынок станет более устойчивым.

С предложением рассмотреть возможность проработки программы хеджирования по цене отсечения в рамках бюджетного правила к главе государства обратилась "Роснефть", сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. В компании от комментариев отказались.

Помощник президента Максим Орешкин, проанализировав эту идею вместе с Минэнерго, поддержал ее и рекомендовал поручить правительству представить предложения по возможным параметрам хеджирования и организации системы, сказал источник "Интерфакса". По его словам, президент Владимир Путин согласился с такой формулировкой. Во исполнение указания главы государства первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошлой неделе поручил ведомствам проработать вопрос, сообщил источник агентства в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с документом. Проект доклада президенту министерства должны представить до 30 июля.

Комментарием Минэнерго "Интерфакс" пока не располагает.

Предложение "Роснефти" основывается на практике ряда стран-производителей нефти по хеджированию ценовых рисков, что позволяет им минимизировать потери в случае резкого падения цены нефти и повышает гибкость в проведении независимой энергетической политики. Орешкин в своем письме отмечает, что на национальном уровне такой механизм в интересах бюджета страны применяет только Мексика. Как сообщало агентство Bloomberg, на переговорах в рамках ОПЕК+ в апреле позиция Мексики, которая поставила под угрозу новое глобальное соглашение, была усилена за счет страховки ее нефтяных доходов - уже 20 лет страна покупает пут-опционы у небольшой группы инвестиционных банков и нефтяных компаний, что позволяет ей при падении цен продавать свою нефть по заранее определенной более высокой цене. В моменты падения мировых цен на нефть в 2009, 2015 и 2016 годах этот инструмент принес Мексике прибыль в размере 0,3-0,6% ВВП, а в 2020 году она может получить более $6 млрд (0,5% ВВП), отмечается в письме Орешкина.

Использование такого инструмента в России могло бы обеспечить более плавную динамику средств ФНБ, полагает помощник главы государства. Так, если бы РФ хеджировала нефтегазовые доходы на условиях, сравнимых с мексиканскими (со страйк-ценами $55 за баррель на 2019 год и $49 за баррель на 2020 год), из ФНБ на хеджирование 2019 года было бы израсходовано в 2018 году 256 млрд рублей, 2020 года - 305 млрд рублей, то есть 6% и 10,3% от нефтегазовых допдоходов, перечисленных в фонд - 4,3 и 3 трлн рублей в 2018 и 2019 годах, цитирует письмо источник. Пополнение же ФНБ от результатов хеджирования в первой половине 2020 года составило бы 1,4 трлн рублей. Такая практика, полагает Орешкин, позволила бы полностью сгладить последствия от изменений внешней конъюнктуры для динамики средств ФНБ и частично или даже полностью закрыть потребности в использовании средств фонда.

Аргументируя целесообразность такого механизма, помощник президента отметил, что в последние годы цены на нефть характеризуются разнонаправленной динамикой, периоды роста цен обычно растянуты во времени, а один-два раза в 10 лет происходит резкое снижение котировок на фоне кризисных явлений в мировой экономике или перепроизводства на нефтяном рынке. При этом периоды резкого снижения цен на нефть обычно сопровождаются резким ростом негативного отношения к риску, что ведет к давлению на российские активы и национальную валюту. Понимание участниками рынка, что такие резкие снижения цен будут в значительной степени компенсированы механизмом хеджирования, позволят российской экономике проходить такие периоды с более низким уровнем стресса финансовых рынков и экономики, цитирует источник письмо.

Объем ФНБ на 1 июля составил 12 трлн 139,6 млрд рублей, или 10,7% ВВП, что эквивалентно $173,544 млрд, ликвидные активы фонда составили эквивалент 8,119 трлн рублей, или $116,06 млрд (7,1% ВВП). С 7 апреля Минфин в соответствии с бюджетным правилом (при снижении средней цены на нефть ниже базовой (в текущем году ниже $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств ФНБ) начал проводить регулярную продажу валюты из ФНБ на открытом рынке, до этого осуществлялась покупка валюты за счет допдоходов сверх цены отсечения.

Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщал, что использование ФНБ в 2020 году может быть относительно небольшим. Дефицит будет финансироваться, в основном, за счет заимствований, использование средств ФНБ на эти цели будет несущественным. "Использование средств ФНБ при таком прогнозе цен на нефть будет относительно небольшим (в начале года мы накапливали, во втором квартале использовали, когда сильно просели цены на нефть, это помогало и валюту стабилизировать). В целом за год при таком прогнозе цен на нефть получается, что будет использовано порядка 250-300 млрд рублей ФНБ", - сказал Колычев.