БСК объяснила вырубку леса на шихане Куштау

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU -"Сырьевая компания" ("дочка" АО "Башкирская содовая компания", БСК) вырубает лес на шихане Куштау для геологоразведочных работ, сообщила БСК. 6 августа там были задержаны несколько активистов, протестовавших против разработки шихана.

"Сырьевая компания" в июне 2020 года заключила договор аренды лесного участка с Минлесхозом республики. По условиям договора компания может использовать участок для геологоразведки в границах горного отвода. В июле Минлесхоз согласовал проект освоения участка. Тогда же компания подала лесную декларацию, в которой указала конкретные участки, где лес будет вырублен.

"Все участки, на которых компания проводит вырубку, относятся к тем категориям лесного фонда, в которых рубка и другие виды работ разрешены", - заверили в БСК.



Рубить лес на горе Куштау начали 3 августа. В первые дни там собирались около полусотни местных жителей, недовольных вырубкой. Член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина 6 августа рассказала, что полицейские задержали нескольких активистов. В МВД задержания не комментировали, но отметили, что от БСК получили жалобы о том, что граждане мешают компании работать в Ишимбайском районе.

Гора Куштау, а также Тратау, Юрактау и почти исчезнувший Шахтау входит в цепочку шиханов, которая является остатком рифового массива, образовавшегося свыше 230 млн лет назад в тропическом море на нынешней территории Башкирии.

"Сырьевая компания" получила право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау 8 августа, срок соответствующей лицензии - до 10 августа 2039 года.

Глава Башкирии Радий Хабиров отмечал, что в отличие шиханов Тратау и Юрактау, у Куштау нет охранного статуса и гора будет разрабатываться, несмотря на протесты.

В настоящее время сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасов которого, согласно прогнозам, хватит до 2020 года. Компания уже несколько лет ведет поиск альтернативных месторождений. БСК настаивала, что пригодными для производства ресурсами располагает только месторождение Тратау, однако этот шихан имеет статус особо охраняемой природной территории, общественность республики выступает против его разработки.

Власти республики в качестве одного из вариантов сырьевой базы предлагали БСК расположенное в 40 км от Шахтау Гумеровское месторождение, известняки которого по кондиции схожи с ресурсами Шахтау. Однако качество сырья здесь не соответствовало требованиям содовой компании.

БСК - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов.

В случае прекращения работы БСК Россия больше не сможет осуществлять поставки на экспорт кальцинированной соды, более того, отечественные потребители вынуждены будут импортировать эту продукцию из-за рубежа, отмечал первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб.

Основными акционерами БСК являются "Башкирская химия" (57,18%) и республиканское государственное АО "Региональный фонд" (38,28%).