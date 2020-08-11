Противник разработки шихана Куштау получил трое суток ареста

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Башкирии Ишимбайский городской суд назначил административный арест противнику вырубки леса на шихане Куштау Байрасу Габидуллину. Как сообщила член Совета по правам человека при главе республики Эльза Маулимшина, это первый арест для защитников шихана.

Габидуллин признан виновным в самоуправстве и неповиновении требованиям полицейских. По обоим административным делам суд назначил ему всего трое суток ареста, уточнила Маулимшина. Наручники на активиста надели в зале суда до завершения заседания, отметила она.

До сих пор остальных противников вырубки отпускали, а производство на Венера Кинзябаева в пятницу прекратили за недоказанностью обстоятельств, напомнила правозащитница.

В суде остаются такие же административные дела еще на одного активиста.

Башкирская содовая компания (БСК) 3 августа начала вырубку леса на горе Куштау для проведения геологоразведки. С этогой же дня там начались акции протеста местных жителей. Протестующие пытались не пускать на гору тяжелую технику. Несколько активистов были задержаны.

Совет при главе Башкирии по правам человека выпустил заявление, в которм отметил рост протестной активности в связи с началом вырубки, и призвал БСК к диалогу с общественниками. Также в совете напомнили, что нельзя привлекать к конфликту "разного рода негосударственные бизнес-структуры и иные формирования неясного происхождения" и рекомендовали БСК не разрешать охранникам бить активистов.

"Часть напряженности снимется, если АО "БСК" опубликует всю разрешительную документацию и прямо ответит на вопросы общественности и СМИ", - советуют правозащитники.

Силовиков совет призвал быстрее реагировать на жалобы с Куштау и учитывать интересы и права граждан, выражающих позицию по промышленной разработке шихана.

АО "Сырьевая компания" (входит в АО "Башкирская содовая компания") получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау 8 августа, срок соответствующей лицензии - до 10 августа 2039 года. Компания рассчитывает начать разработку нового месторождения известняка Куштау в ближайшие несколько лет. По предварительным оценкам компании, запасов Куштау хватит как минимум на 70 лет работы. Лес вырубается на участках, где вырубка разрешена, отмечали в компании.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что, в отличие от имеющих охранный статус шиханов Торатау и Юрактау, Куштау будет разрабатываться, несмотря на протесты активистов.

Пока сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасов которого, согласно прогнозам, хватит до 2020 года. Компания уже несколько лет ищет альтернативные месторождений. По ее оценке, для производства пригодно только месторождение Торатау, однако этот шихан имеет статус особо охраняемой природной территории и общественность настроена против его разработки.

Власти республики в качестве одного из вариантов сырьевой базы предлагали БСК расположенное в 40 км от Шахтау Гумеровское месторождение, известняки которого по кондиции схожи с ресурсами Шахтау. Однако качество сырья здесь не соответствовало требованиям содовой компании.

БСК - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов. 57,18% БСК принадлежат ""Башкирской химии"Ю 38,28% - государственному АО "Региональный фонд".