РФ сохранит налоговые соглашения с Мальтой и Люксембургом и проведет переговоры с Кипром

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россия может сохранить соглашения об избежании двойного налогообложения с несколькими ключевыми для бизнеса транзитными юрисдикциями, следует из комментария Минфина РФ.

В конце марта президент Владимир Путин предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Эта мера была анонсирована в обращении к гражданам страны как часть "антикоронавирусного" пакета, хотя по сути она заработает только с 2022 года (то есть начнет действовать в отношении доходов за 2021 год). Для этого, в частности, нужно скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с так называемыми транзитными юрисдикциями. При этом Путин заявил о возможности выхода РФ из соглашений в одностороннем порядке, если иностранные партнеры не примут предложения Москвы. Первыми о внесении изменений в двусторонние соглашения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов российский Минфин известил министерства финансов Кипра, Люксембурга и Мальты.

В конце июня Минфин сообщил, что начинает разработку законопроекта о денонсации конвенции между правительствами России и Мальты об избежании двойного налогообложения, а в начале августа заявил о намерении денонсировать соглашение с Кипром. "В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики, а также будут способствовать безналоговому выводу из РФ через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения", - заявил тогда Минфин.

Кипр, в свою очередь, дал понять, что надеется все же спасти договор, анонсировав финальный раунд переговоров финансовых ведомств двух стран 10-11 августа. Это заявление Минфин Кипра сделал еще 3 августа, но вопрос о переговорах российское министерство прокомментировало только в пятницу.

"РФ согласилась провести раунд переговоров с республикой Кипр в Москве в Минфине России 10 и 11 августа. Коллегам с Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций", - сказал журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

Что касается Мальты и Люксембурга, то, по его словам, обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия. Сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения с Мальтой, сказал Сазанов. Он добавил, что переговоры с Мальтой и Люксембургом будут завершены после окончания переговоров с Кипром.