Россия денонсирует налоговое соглашение с Нидерландами

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российский Минфин объявил, что начал готовить законопроект о денонсации соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Информация об этом опубликована на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Цель законопроекта - установление режима налогообложения у источника по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом России, дивидендов и процентов, выплачиваемых, по сути, российским бенефициарам через юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся этими доходами и через которые такие доходы проходят транзитом.

Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу в марте 2021 года.

В конце марта президент Владимир Путин предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Эта мера была анонсирована в обращении к гражданам страны как часть "антикоронавирусного" пакета, хотя по сути она заработает только с 2022 года (то есть начнет действовать в отношении доходов за 2021 год). Для этого, в частности, нужно скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с так называемыми транзитными юрисдикциями.

Путин при этом допустил, что Россия может выйти из таких соглашений в одностороннем порядке, если иностранные партнеры не примут предложения российской стороны. Допдоходы, которые бюджеты разных уровней получат от пересмотра соглашений с транзитными юрисдикциями, президент поручил направить на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.

В августе российский Минфин предложил Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты до 15%.

Осенью были изменены условия соглашений с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Также сообщалось о переговорах на аналогичную тему с Гонконгом и Швейцарией.