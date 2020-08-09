Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38Заразились
на 09.08В России 887 536+5 189В мире 19 637 506+259 470

Twitter вел предварительные переговоры о приобретении TikTok в США

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Twitter Inc. вела предварительные переговоры о покупке популярного сервиса обмена короткими видео TikTok, принадлежащего китайской ByteDance Ltd., пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, речь шла только об американских операциях TikTok.

Ранее стало известно, что Microsoft Corp. уже несколько недель ведет переговоры с ByteDance о приобретении операций TikTok не только в США, но и в Австралии, Канаде и Новой Зеландии.

Microsoft остается главным претендентом на покупку TikTok, отмечают источники.

Времени на согласование сделки остается немного: в минувший четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, фактически установивший 45-дневный дедлайн для покупки TikTok американской компанией. Согласно указу Трампа, по истечении этого периода всем субъектам юрисдикции США будут запрещены сделки с ByteDance.

В администрации Трампа считают, что TikTok несет в себе угрозу для экономической и национальной безопасности США, поскольку дает китайским властям доступ к данным американцев, собираемым приложением.

В соответствии с указом Трампа, TikTok должен найти покупателя до 15 сентября или будет заблокирован в США.

По оценкам экспертов, американские операции TikTok могут быть оценены в десятки миллиардов долларов. В связи с этим возникает вопрос о том, каким образом Twitter сможет профинансировать сделку.

Капитализация Twitter составляет порядка $29 млрд, что существенно ниже рыночной стоимости Microsoft, которая превышает $1,6 трлн.

В то же время сделка TikTok с Twitter, вероятно, вызвала бы гораздо меньше вопросов у антимонопольных регуляторов, чем сделка с Microsoft, отмечают эксперты.

Twitter TikTok

Новости

Второй танкер с нефтью из США для Белоруссии прибыл в литовский порт

Fitch подтвердило рейтинги РФ на уровне "BBB" со стабильным прогнозом

РФ сохранит налоговые соглашения с Мальтой и Люксембургом и проведет переговоры с Кипром

Мещанский суд запретил Wheely работать в течение 90 дней

В Думу внесен не одобренный правительством законопроект о продлении налога ЕНВД до 2024 года

Авария на ТЭЦ в Норильске

При ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ-3 снова разлились нефтепродукты

Очевидцы сообщили о сбросе в тундру стоков из рудника "Норникеля"

Очевидцы сообщили о сбросе в тундру стоков из рудника "Норникеля"
Экономический кризис

В ЦБ спрогнозировали возвращение мировой экономики к докризисным уровням к 2023 году

В ЦБ спрогнозировали возвращение мировой экономики к докризисным уровням к 2023 году

На заводе в Старом Осколе погибли двое рабочих

Предприниматели заявили о личных трагедиях из-за отсутствия авиасообщения между РФ и ФРГ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');