Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Дональд Трамп (справа) покидает пресс-конференцию в Белом доме Фото: Reuters

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по просьбе сотрудников охраны прервал пресс-конференцию и покинул зал, в которой она проходила.

Трамп рассказывал журналистам об экономических успехах США, когда к нему подошел один из сотрудников Секретной службы и что-то объяснил. Президент спросил его, в чем дело, выслушал краткие объяснения, после чего, не говоря ни слова, покинул место проведения пресс-конференции.

Вслед за Трампом ушли сотрудники его администрации, включая министра финансов Стива Мнучина.

Через несколько минут Трамп вернулся, сообщил, что около Белого дома произошла стрельба и сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по подозреваемому и, видимо, ранили его. По его словам, больше никто не пострадал.