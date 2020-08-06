CNBC узнал о готовности Microsoft заплатить за TikTok до $30 млрд

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская компания Microsoft на переговорах с китайской ByteDance о продаже принадлежащего ей приложения TikTok обсуждают сумму сделки в диапазоне от $10 млрд до $30 млрд, сообщает американский телеканал CNBC.

По его данным, если сделка состоится, то ByteDance должна будет передать Microsoft коды программирования в течение года. Переговоры о цене продолжаются.

Также CNBC отмечает, что в переговорный процесс между двумя компаниями "глубоко вовлечен" глава американского Минфина Стивен Мнучин. Телеканал напоминает слова президента Дональда Трампа о том, что Минфин США должен получить долю в приобретении, однако возможный механизм и законность, отмечает CNBC, остается под вопросом.

По оценкам китайских экспертов, переговоры между компаниями могут завершиться в течение трех недель.

В понедельник Трамп объявил, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

В Пекине резко раскритиковали американскую администрацию за давление на соцсеть, назвав ситуацию c TikTok открытым запугиванием. "Это противоречит принципам рыночной экономики и принципам открытости, прозрачности и отсутствия дискриминации ВТО. Это открытое запугивание", - прокомментировал ситуацию представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация США продолжит добиваться отзыва лицензий у "сомнительных" китайских телекоммуникационных компаний в Соединенных Штатах. На этот раз - вслед за TikTok и Huawei - под удар в США может попасть крупный китайский сотовый оператор China Telecom и ряд других китайских компаний.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.