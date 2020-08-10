Кипр заявил о сохранении налогового соглашения с Россией

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Кипр и Россия согласовали поправки в соглашение об избежании двойного налогообложения между двумя странами, написал в твиттере кипрский министр финансов Константинос Петридес.

Сообщение он проиллюстрировал совместным фото с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, курирующим в правительстве РФ международное сотрудничество. Петридес в твиттере назвал достигнутое соглашение "важным и взаимовыгодным".

Эту информацию подтвердил и российский Минфин. "В рамках переговоров Республика Кипр согласилась на условия РФ по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов", - сообщило ведомство.

Главой российской делегации на переговорах был Алексей Оверчук. "Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года", - заявил вице-премьер РФ.

Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 1 января 2021 года. "Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения. В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру", - отметил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Также Россия ожидает официального ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре налогового соглашения в ближайшие недели. Если Нидерланды согласятся вести переговоры, то им будут предложены те же условия, что и Кипру, отметил Минфин РФ.

3 августа Минфин России объявил, что инициирует процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Как поясняли в ведомстве, причина такого решения в том, что сторонам не удалось договориться об изменении соглашения в соответствии с поручением президента Владимира Путина поднять до 15% ставку налога на доходы в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории России в республику Кипр.

4 августа Минфин Кипра сообщил, что рассчитывает сохранить соглашение и что глава ведомства Константинос Петридес проведет с российской стороной финальный раунд переговоров 10-11 августа.

В конце марта президент РФ Владимир Путин предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Эта мера была анонсирована в обращении к гражданам страны как часть "антикоронавирусного" пакета, хотя по сути она заработает только с 2022 года (то есть начнет действовать в отношении доходов за 2021 год). Для этого, в частности, нужно скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с так называемыми транзитными юрисдикциями. При этом Путин заявил о возможности выхода РФ из соглашений в одностороннем порядке, если иностранные партнеры не примут предложения российской стороны.