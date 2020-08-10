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РФ рассчитывает получать до 150 млрд руб. в год за счет налога на кипрские дивиденды

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Дополнительные поступления в бюджет от пересмотра налогового соглашения с Кипром могут оказаться более чем вдвое больше, чем даст другая мера из анонсированного президентом Владимиром Путиным в марте "антикоронавирусного пакета" - прогрессия НДФЛ для высоких зарплат; по данным Минфина РФ, поступления могут составить до 150 млрд рублей в год.

В понедельник Россия и Кипр провели переговоры о корректировке соглашения об избежании двойного налогообложения. Кипр согласился на условия РФ в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

"Все наши предложения были поддержаны. Со стороны кипрских коллег звучали предложения добавить инвестиционные фонды в эти исключения (из нормы в 15%, ранее среди них назывались облигационные займы и прямые инвестиции публичных компаний - ИФ), иные аналогичные инструменты, но они не были поддержаны российской стороной, поскольку это привело бы к снижению тех дополнительных доходов, которые мы ожидаем получить. Соответственно, были согласованы только российские предложения", - сказал в интервью "России 24" статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Обновленное соглашение должно вступить в силу с 1 января. "Мы ожидаем дополнительные поступления от обложения выплат на Кипр начиная со следующего года в размере 130-150 млрд рублей ежегодно", - сообщил Сазанов.

Прогрессивный НДФЛ (15% вместо стандартных 13% в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физлиц), по озвученным в марте оценкам, должен дать бюджету порядка 60 млрд рублей.

Минфин РФ Владимир Путин Кипр Алексей Сазанов

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