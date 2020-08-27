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Руководство рудников Petropavlovsk запросило информацию о новом гендиректоре

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Руководители рудников и управляющей компании Petropavlovsk направили письмо совету директоров с просьбой раскрыть дополнительную информацию о временном гендиректоре группы Максиме Мещерякове.

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По их мнению, пресс-релиз о его назначении содержал неполную информацию: не была раскрыта его аффилированность с Bonum Capital, крупным миноритарием Petropavlovsk.

Также Мещеряков формально остается гендиректором компании "Ресурсы Малого Хингана" - сейчас этот оловянный проект, как и было обозначено в пресс-релизе, принадлежит Traxys. Но до апреля компанией владела гонконгская Khingan Resources, бенефициарами которой менеджеры Petropavlovsk в своем письме называют Ивана Кулакова и его брата. Кулаков, экс-партнер Романа Абрамовича по Highland Gold, номинировался в совет директоров Petropavlovsk как независимый директор, а предложил его другой акционер золотодобытчика - компания Everest.

Также, по данным авторов письма, интересантом проекта "Ресурсы Малого Хингана" была компания "Южуралзолото" (ЮГК) - крупнейший акционер Petropavlovsk (хотя ссылок, подтверждающих этот факт, а также связь Кулакова с Khingan Resources в письме нет).

Авторы письма считают, что Мещеряков не обладает "17-летним", как было заявлено в релизе, опытом работы в горнодобывающей отрасли, ранее был вовлечен в "сомнительные операции" и ранее был и может до сих пор являться политически значимым лицом (politically exposed person).

О Мещерякове известно, что помимо непродолжительного руководства "Ресурсами Малого Хингана" он входил в совет директоров банка "Возрождение" и "АГД Даймондс", в 2008-2014 годах возглавлял АГД как гендиректор. "АГД Даймондс" (прежнее название "Архангельскгеолдобыча") - единственный независимый от "АЛРОСА" производитель алмазов в России, на которого приходится около 10% общероссийской добычи. Разрабатываемая АГД трубка им.Гриба по своим объемам является четвертой в России и восьмой в мире.

Ранее о "категорическом неприятии" Мещерякова заявил профсоюз "Покровского рудника" Petropavlovsk.

В среду также произошел инцидент в московском офисе "Покровского рудника": Мещерякова (или по крайней мере человека, который представился, как Мещеряков) охрана не пустила в здание, тогда он и его спутники прошли насильно. На место инцидента приезжал наряд Росгвардии.

Мещеряков - временный гендиректор Petropavlovsk, но, как ожидается, будет кандидатом и на пост постоянного главы компании.

Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей свыше 24% является ЮГК, которую контролирует семья депутата заксобрания Челябинской области Константина Струкова. Компаниям Everest и Slevin, объединенные интересы которых представляет экс-советник губернатора Челябинской области Николай Люстигер, принадлежит около 10%. Bonum принадлежит около 3%. Около 17% под управлением Prosperity

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого квартала замыкает первую тройку российских золотодобытчиков.

Petropavlovsk Южуралзолото Максим Мещеряков Ресурсы Малого Хингана Покровский рудник

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