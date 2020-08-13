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Силуанов не увидел опасности в росте госдолга

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Рост государственного долга в условиях слабой внешней конъюнктуры и увеличения расходов - это нормальная практика, эта ситуация не представляет угрозы для макроэкономической стабильности России, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне - ниже 20% ВВП - и остается одним из самых низких в мире, - отметил он. - Сокращение доходов федерального бюджета в связи с ограничениями деловой активности и снижением цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса ввиду распространения коронавируса потребовало некоторого увеличения государственного долга. Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и в десятки раз".

"В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, о чем свидетельствует и высокий уровень золотовалютных резервов страны - почти $600 млрд. Такой оценки придерживаются и международные инвесторы, и рейтинговые агентства, недавно подтвердившие кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне", - заверил министр.

Ранее стало известно, что долг правительства превысил его ликвидные активы.

Хроника 27 января – 13 августа 2020 годаЭкономический кризис
Минфин Антон Силуанов

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