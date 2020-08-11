Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,5 раза

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2020 года вырос в 1,5 раза, до $34,9 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда он составил $22,8 млрд.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле 2020 года уменьшилось, по предварительной оценке, в 1,9 раза, до $24,6 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($46,9 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли РФ за семь месяцев 2020 года снизился в 1,8 раза, до $53,0 млрд с $97,4 млрд в прошлом году.

Как отмечается в комментарии ЦБ, сокращение профицита счета текущих операций было обусловлено главным образом сжатием положительного сальдо торгового баланса в результате более существенного уменьшения экспорта товаров по сравнению с их импортом на фоне неблагоприятной международной конъюнктуры основных товаров российского экспорта. Совокупный дефицит остальных компонентов счета текущих операций сократился преимущественно в результате уменьшения дефицита баланса услуг и снижения выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов.

Ключевым для формирования сальдо финансовых операций частного сектора в текущем году стало примерно равное по объему увеличение внешних активов прочих секторов и снижение обязательств банков перед нерезидентами, тогда как годом ранее определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков.

Международные резервы РФ уменьшились за семь месяцев текущего года на $8,8 млрд против роста на $43,1 млрд за аналогичный период прошлого года, что было связано с погашением суверенного долга, а также продажами иностранной валюты Банком России.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, в январе-июне 2020 года профицит текущего счета составил $22,3 млрд, внешнеторговый профицит - $46,3 млрд, чистый вывоз капитала - $28,9 млрд.

Следовательно, в июле профицит текущего счета мог составить $2,3 млрд, внешнеторговый профицит - $6,7 млрд, отток капитала - $6,0 млрд.

Согласно обновленному в июле базовому сценарию прогноза ЦБ (при цене нефти $38 за баррель) профицит текущего счета в 2020 году прогнозируется на уровне $2 млрд, профицит внешней торговли РФ ожидается в размере $58 млрд при экспорте $286 млрд и импорте $228 млрд, а отток капитала из РФ - на уровне $25 млрд.