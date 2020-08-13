Международные резервы России впервые превысили $600 млрд

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 7 августа составили $600,7 млрд, сообщил Банк России. За неделю они выросли на $8,9 млрд, или на 1,5%.

Рост произошел под воздействием положительной курсовой переоценки из-за снижения курса доллара США к другим резервным валютам и повышения цен на золото.

В результате превышен исторический максимум, продержавшийся 12 лет - 8 августа 2008 года объем резервов России оценивался в размере $598,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.