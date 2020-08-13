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Что произошло за день: четверг, 13 августа

Протесты в Белоруссии, рекордное сокращение заключенных и международные резервы России

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Белоруссии продолжились протесты. С утра в Минске люди снова начали выстраиваться в "цепи солидарности" в разных районах города, вечером длина одной такой цепи достигла пяти километров. Кроме того, началась волна стихийных митингов на предприятиях. Офис "Яндекса" в белорусской столице на несколько часов заблокировали вооруженные люди.

- В Брюсселе призвали Лукашенко остановить насилие и начать перемены, возможность введения санкций в отношении республики рассмотрят США. Белорусские правозащитники потребовали от МВД прекратить пытки задержанных, а начальник УВД Гродненской области попросил прощения за действия силовиков. За все время протестов было задержано почти 7 тысяч человек, в том числе 64 журналиста.

- В России коронавирусом за сутки заразились чуть более пяти тысяч человек. Между тем в Индии выявили рекордное число случаев COVID-19.

- В РФ рекордно сократилось число заключенных. По данным ФСИН, сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 496 791 человек.

- Международные резервы России впервые превысили $600 млрд. За неделю они выросли на 1,5% под воздействием положительной курсовой переоценки из-за снижения курса доллара США к другим резервным валютам и повышения цен на золото.

- Правительство изменило правила контроля за госзакупками, отменив "старые" правила, утвержденные в конце 2015 года.

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