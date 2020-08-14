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Падение мирового рынка люкса в 2020 году спрогнозировали на уровне 45%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Мировой рынок предметов роскоши в 2020 году сократится на 35-45% даже при самом оптимистичном сценарии, прогнозируют аналитики BCG.

С учетом высокого уровня неопределенности, восстановление отрасли будет постепенным, прогнозируют аналитики: в худшем случае общий объем продаж в 2021 году может оказаться на 20% ниже, чем в 2019 году, после чего в 2022 году произойдет несколько меньшее снижение. К 2023 году и далее продажи в большинстве категорий вернутся к докризисным показателям, говорится в сообщении компании.

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Даже потребители true-luxury, тратящие на предметы роскоши более 37 тыс. евро в год, на которых приходится 31% рынка люксовой продукции, почувствовали влияние кризиса и изменили свое отношение к расходам: 57% таких потребителей заявили, что не планируют продолжать делать покупки и инвестиции. В России доля true-luxury потребителей, собирающихся урезать расходы, больше - 60%.

"При этом потребители ожидают, что рынок повседневной одежды и косметики восстановится через два года, в то время как для других категорий этот процесс займет больше времени. До появления COVID-19 43% потребителей true-luxury начали перераспределять свои расходы на "эмпирическую роскошь", или, иными словами, опыт, и, хотя этот тренд в целом сохраняется, а сегодня 37% россиян все еще ожидают смещения фокуса своих трат в эту сторону, мы видим, что интерес к роскошным ресторанам, отелям, курортам и круизам снижается. 50-60% потребителей говорят, что они будут тратить меньше или значительно меньше в этих категориях, по крайней мере, в течение следующих шести месяцев. Все это свидетельствует об острой необходимости пересмотра предложения со стороны игроков в сегменте люкс", - отметил управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Иван Котов.

"Если для группы "товары" новая реальность - это переход в онлайн, то для сферы развлечений - это формирование эксклюзивных камерных предложений по организации отдыха и путешествий", - добавил он.

44% респондентов в России заявили, что теперь будут более склонны полагаться на онлайн-каналы при выборе люксовых товаров, а 23% сказали, что даже после полного снятия ограничений они увеличат долю онлайн-покупок.

Хроника 27 января – 14 августа 2020 годаЭкономический кризис

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