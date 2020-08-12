Более половины москвичей решили экономить на шоппинге в ближайший год

Сокращение доходов отметили 57% опрошенных

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В ближайшие 12 месяцев 63% москвичей планируют сократить расходы на покупки, сообщили в CBRE по результатам проведенного компанией опроса по рынку ритейла столицы. В компании отметили, что опрошенные "перешли на кризисную модель поведения".

В новых экономических условиях москвичи решили отказаться от дорогих и импульсных покупок и переориентировались на товары по более доступным ценам.

Сокращение доходов отметили 57% респондентов.

Москвичи подтвердили аналитикам сформировавшиеся потребительские тренды: популярность магазинов у дома, особое внимание к скидкам. При этом 57% опрошенных сказали, что не решились перейти в онлайн и продолжат закупаться в магазине у дома.

Около 40% участников исследования продолжат посещать кафе и рестораны с той же регулярностью после возобновления их работы даже при развитии сервисов доставки еды/