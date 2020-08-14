Нефть Brent подорожала до $45,12 за баррель

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в пятницу умеренно растут после снижения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $45,12 за баррель, что на $0,16 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,47 (1%), до $44,96 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,14 (0,33%), до $42,38 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,43 (1%), до $42,24 за баррель.

В четверг на нефтяные цены оказало давление снижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза нефтяного спроса в 2020-2021 гг. МЭА понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. б/с - до 91,9 млн б/с, оценка на 2021 год уменьшена на 240 тыс. б/с - до 97,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете агентства.

Помимо этого, МЭА сообщило, что предложение нефти в мире в июле выросло на 2,5 млн б/с - до 90 млн б/с после того, как Саудовская Аравия прекратила свое добровольное сокращение на 1 млн б/с, ОАЭ существенно нарастили добычу, превысив свои обязательства по сделке ОПЕК+, а добыча в США начала восстанавливаться.

Однако аналитики считают, что отчет МЭА окажет лишь кратковременное влияние на цены, поскольку нефтяной рынок поддерживают данные Минэнерго США о продолжающемся снижении запасов нефти в стране, пишет MarketWatch. В среду ведомство сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти сократились по итогам третьей недели подряд.

По словам главного рыночного аналитика The Price Futures Group Фила Флинна, эти данные свидетельствуют о восстановлении спроса в США и возможном глобальном дефиците предложения. Эксперт также отметил, что, согласно докладу МЭА, мировой спрос в июне превысил предложение.

"Если не произойдет значительного отката из-за приостановки деятельности на фоне второй волны (коронавируса - ИФ) или обвала фондовых рынков, перспективы роста нефтяных цен к концу года выглядят крайне вероятными", - сказал он.

Тем временем новость о достижении соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) "устранила некоторый геополитический риск" на нефтяном рынке, отмечает главный рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что лидеры Израиля и ОАЭ в ближайшие три недели приедут в Вашингтон для подписания соглашения о нормализации отношений между странами.