Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,3%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3%, при этом потеряли в цене акции "Роснефти" после выхода отчета за полугодие, растут акции "НОВАТЭКа" на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3069,99 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1325,52 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,8%.

Доллар стоит 72,96 рубля (+0,02 рубля), золото - $1951,6 за унцию (-1%).

Просели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,5%), Сбербанка (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО во II квартале снизилась в 4,5 раза год к году (до 43 млрд руб.), чистый убыток компании по итогам первого полугодия составил 113 млрд руб., но эти результаты оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших 11 млрд руб. прибыли и 125 млрд руб. убытка соответственно. "Роснефть" снизила добычу углеводородов в I полугодии на 7,3% (до 4,34 млн б/с), а в июне увеличила продажу нефтепродуктов на 18% к маю.

Подорожали рублевые акции "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Магнита" (+0,3%), "Россетей" (+0,2%).

Глава и основной акционер "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сообщил в пятницу, что компания 25 августа рассмотрит вопрос о дивидендах. "Совет директоров 25-го. Мы говорили, что этот вопрос обязательно пересмотрим. В лучшую сторону", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли повышена доля прибыли, направляемой на дивиденды.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что данные технического анализа оставляют в силе возможность продолжения повышения по индексу РТС, в то время как внешний фон нельзя характеризовать как однозначно благоприятный. Доходность по 10-летним казначейским облигациям США повысилась с 0,56% годовых в начале недели до 0,7%, что подразумевает снижение сравнительной привлекательности операций carry trade с инструментами в валютах развивающихся рынков, включая рублевые. Вместе с тем, преждевременно говорить о существенных основаниях для заметных движений по паре доллар-рубль, в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 73 руб. за доллар.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, представители обеих партий в США так и не смогли прийти к соглашению относительно объемов помощи американским домохозяйствам. Тем не менее, участники рынков уверены, что разногласия носят временный характер и достижение соглашения неизбежно.

В пятницу внимание инвесторов привлечет ряд макроданных: динамика ВВП еврозоны во втором квартале, статистика по использованию производственных мощностей и изменению объема промышленного производства в США в июле, а также предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана за август.

Американский рынок акций находится вблизи исторических максимумов. Тем не менее, участники рынка настроены оптимистично, и этот настрой будет подталкивать индексы вверх в ближайшем будущем, считает Шишкина.

В США в четверг индексы показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,3% на фоне неопределенности вокруг нового пакета стимулирующих мер в США.

Белый дом и Конгресс США пока не могут прийти к соглашению о новом пакете мер стимулирования американской экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Надежды на заключение сделки ослабли после публикации данных о количестве новых заявок на пособие по безработице в США.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 8 августа, сократилось на 228 тыс. и составило 963 тыс. человек при прогнозах снижения до 1,12 млн. Число заявок опустилось ниже отметки 1 млн впервые с марта - с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Хотя лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на этой неделе заявляли, что стороны далеки от заключения соглашения, многие инвесторы полагают, что сделка неизбежна, пишет CNBC. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в эфире телеканала, что переговоры зашли в тупик.

В пятницу в Азии преобладает рост индексов (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне четверга).

Инвесторы проявляют осторожность на фоне отсутствия прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США, а также сомнений в скором восстановлении экономики Китая.

Темпы роста промпроизводства в Китае в июле 2020 года сохранились на уровне предыдущего месяца (+4,8% в годовом выражении при прогнозах роста на 5-5,1%), тогда как розничные продажи, вопреки ожиданиям рынка, продолжили снижаться (-1,1% при прогнозах роста на 0,1% после июньского снижения на 1,8%). Падение розничных продаж в КНР отмечается седьмой месяц подряд: в январе-июле розничные продажи упали на 9,9%.

Нефть утром в пятницу пытается стабилизироваться после отката накануне, но цена Brent находится на $0,15 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $45,01 за баррель (+0,1% и -1% в четверг), сентябрьская цена WTI - $42,27 за баррель (+0,1% и -1% накануне).

В четверг на нефтяные цены оказало давление снижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза нефтяного спроса в 2020-2021 гг. МЭА понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. б/с - до 91,9 млн б/с, оценка на 2021 год уменьшена на 240 тыс. б/с - до 97,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете агентства.

Помимо этого, МЭА сообщило, что предложение нефти в мире в июле выросло на 2,5 млн б/с - до 90 млн б/с - после того, как Саудовская Аравия прекратила свое добровольное сокращение на 1 млн б/с, ОАЭ существенно нарастили добычу, превысив свои обязательства по сделке ОПЕК+, а добыча в США начала восстанавливаться.

Однако аналитики считают, что отчет МЭА окажет лишь кратковременное влияние на цены, поскольку нефтяной рынок поддерживают данные Минэнерго США о продолжающемся снижении запасов нефти в стране, пишет MarketWatch. В среду ведомство сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти сократились по итогам третьей недели подряд.

Тем временем, стало известно о достижении соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что лидеры Израиля и ОАЭ в ближайшие три недели приедут в Вашингтон для подписания соглашения о нормализации отношений между странами.