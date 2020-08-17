"Полюс" предложит миноритариям "Лензолота" выкупить их акции

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Полюс" в лице компании "Полюс Красноярск" может предложить владельцам обыкновенных и привилегированных акций "Лензолота" выкуп их бумаг или обмен на акции самого ПАО "Полюс".

Цена выкупа может составить 19 567 рублей за обыкновенную акцию и 3607 рублей - за привилегированную, говорится в сообщении компании. Для сравнения, последняя цена торгов обыкновенными акциями "Лензолота" на "Московской бирже" в пятницу составила 17 790 рублей за бумагу, "префами" - 5405 рублей.

Как говорится в сообщении, если все акционеры "Лензолота" решат обменять свои акции на бумаги "Полюса", они получат примерно 0,2% головной компании.

Оферта будет действовать до 21 декабря.

Одним из условий оферты является сделка по продаже "Полюсу" ЗДК "Лензолото". На ЗДК консолидированы непосредственно россыпные активы "Полюса", в то время как ПАО "Лензолото" - лишь холдинговая компания ЗДК. Акционеры ПАО "Лензолото" на собрании 21 сентября рассмотрят продажу 94,4% ЗДК "Лензолото" структурам "Полюса" за 19,9 млрд рублей. В результате этой сделки 100% ЗДК будет консолидировано на балансе компании "Полюс Красноярск". Если сделка будет одобрена, несогласные акционеры ПАО "Лензолото" или те, кто не принял участие в голосовании, также смогут предъявить свои бумаги к выкупу по 19,567 тыс. рублей за акцию.

"Полюс" на данный момент владеет 83,62% обыкновенных акций ПАО "Лензолото". Это составляет 64,08% уставного капитала.

В результате оферты "Полюс" может консолидировать "Лензолото". Средства на балансе, включая выручку от продажи ЗДК, будут распределены между акционерами в 2021 году в виде дивидендов. После этого "Лензолото" может быть ликвидировано.

Как сообщил "Полюс", цель оферты - "дать миноритарным акционерам "Лензолота" доступ к более ликвидным ценным бумагам, упростить корпоративную структуру группы "Полюс" и снизить административные издержки на уровне "Лензолота".

По состоянию на 14:00 по Москве цена обыкновенных акций "Лензолота" росла примерно на 5%, до 18 670 рублей, "префов" - на 11%, до 6 025 рублей.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов.