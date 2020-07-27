Бумаги золотодобытчиков обновили максимумы на российском рынке акций

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет оптимизм на фоне подорожавшей нефти, бумаги золотодобывающих компаний обновляют исторические максимумы на фоне ралли золота до новых вершин, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы в условиях эскалации напряженности между США и Китаем.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2886,14 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1272,16 пункта (+1,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,8%.

Обновили максимумы акции ПАО "Лензолото" (+36,8% и +30,6% "префы"), "Селигдара" (+9,9% и +5,2% "префы"), ПАО "Полюс" (+8,1%), Polymetal (+5,8%), Petropavlovsk (+1,6%), также раллируют бумаги ПАО "Бурятзолото" (+38,9%).

Золото выросло до $1937,2 за тройскую унцию (+2,1%).

Подорожали также рублевые акции ВТБ (+3,8%), "Норникеля" (+3,5%), "Мечела" (+2,5%), "АЛРОСА" (+2,3%), "Мосбиржи" (+1,7%), "РусАла" (+1,6%), "Северстали" (+1,5%), АФК "Система" (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (+1,3%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "Магнита" (-0,9%), "Татнефти" (-0,6%), "Газпрома" (-0,1%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, на внешних площадках инвесторы встревожены усилением напряженности между США и Китаем, которые предъявляют друг другу обвинения и угрожают введением ответных мер на фоне опасений по поводу восстановления американской экономики. В это время цены на золото впервые с 2011 года превысили рубеж $1900 за унцию. Рынок акций РФ идет вверх, следуя за азиатскими биржевыми индикаторами и нефтью. Спросом продолжают пользоваться акции золотодобывающих компаний на фоне рекордно высоких цен на золото.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, оптимизм на рынках поддерживают ожидания фискальных стимулов в США. Планируется, что в Конгрессе республиканцы огласят детали нового пакета поддержки американской экономики, стоимость которого может составить около $1 трлн. На фоне этих ожиданий фьючерсы на американские индексы S&P 500 и Nasdaq растут, а индекс доллара DXY достиг 2-летнего минимума, золото торгуется выше $1900 за тройскую унцию. В условиях замедленного восстановления американской экономики вероятность принятия нового пакета фискальных стимулов является высокой. Рынки продолжают игнорировать распространение коронавируса в мире, поскольку введение новых "локдаунов" не выглядит вероятным. При этом дальнейшее распространение вируса способно еще больше оттянуть восстановление мировой экономики к докризисным уровням.

В сентябре ЦБ РФ может снизить ставку еще на 25 б.п., если динамика инфляции останется ослабленной, а ситуация на глобальных финансовых рынках будет стабильной. Банк России сообщил о том, что валюта, которая была получена регулятором за счет продажи контрольного пакета акций Сбербанка, практически полностью будет взаимозачтена с объемами недокупленной валюты в рамках бюджетного правила в 2018 году. Разница составит лишь 185 млрд рублей, и на эту сумму Банк России продаст валюту в четвертом квартале 2020 года. Такое решение регулятора нейтрально для рубля.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, ослабление доллара на Forex поддерживает рынки акций и сырье. Золото переписало исторический максимум, также раллирует серебро, которое сильно отстало от золота в ходе восстановления после обвала в феврале-марте.

На российском рынке в лидерах подъема выступают акции золотодобывающих компаний, которые рекомендуется удерживать в портфелях до появления признаков ослабления восходящего тренда по золоту. Нефть пока остается в стороне от общего праздника жизни. Для нее более важными сейчас являются фундаментальные факторы, а именно баланс спроса и предложения, а также риски ухудшения отношений США с Китаем. Нежелание нефти присоединяться к всеобщему росту наводит на мысль, что при ухудшении внешнего фона котировки "черного золота" могут попробовать протестировать сверху вниз отметку $40 за баррель Brent. Впрочем, ситуация вполне может измениться в среду, если выйдут хорошие данные по запасам нефти в США, считает Антонов.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%) на фоне обострения противоречий между США и Китаем и опасений по поводу того, что темпы восстановления мировой экономики могли начать ослабевать. Нет единого вектора в Европе (индекс DAX вырос на 0,4%, а CAC 40 и FTSE просели на 0,01-0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу. На прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Тем временем, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июне 2020 года выросла по итогам второго месяца подряд на фоне постепенного восстановления экономики КНР после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце увеличилась на 11,5% по сравнению с июнем прошлого года и составила 666,55 млрд юаней ($95,22 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Июньские темпы роста прибыли были максимальными с марта 2019 года. В мае повышение составило 6%.

Нефть днем в понедельник возобновила рост после утреннего снижения, цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 24 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $43,51 за баррель (+0,4% и +0,1% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $41,48 за баррель (+0,5% и +0,5% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 1,3%.

Трейдеры следят за развитием конфликта США и Китая, а также продолжают оценивать данные о новых случаях заражения COVID-19 в Штатах.

Данные о заболеваемости COVID-19 в США указывают на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1 тыс. в сутки, передает Bloomberg.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на потенциальное повышение добычи нефти в США, пишет MarketWatch. Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось впервые с середины марта - на одну единицу, до 181 установки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают акции ПАО "Русолово" (+11,4%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+6,2%), ГДР "Ленты" (+6,2%), МКФ "Красный Октябрь" (+6,1%), En+ (+4,2%).

Подешевели бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (-11,1%), "Иркута" (-2%), ПАО "Белуга групп" (-1,6%), ПАО "Русполимет" (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 31,945 млрд рублей (из них 4,302 млрд рублей пришлось на акции "Полюса").