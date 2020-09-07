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"Полюс" в I полугодии потратил дополнительные $56 млн из-за коронавируса

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2020 года расходы золотодобывающей компании "Полюса", связанные с COVID-19, составили $56 млн, говорится в отчете компании по МСФО. Это дополнительные затраты на фонд оплаты труда, пожертвования регионам, медучреждениям и другим организациям, а также расходы на охрану труда и безопасность.

Из общей суммы $36 млн "Полюс" отразил в отчете о прибылях и убытках в составе себестоимости реализации и в прочих доходах/расходах ($19 млн и $17 млн соответственно). Оставшиеся $20 млн были включены в балансовую стоимость запасов и капитализированы в составе основных средств.

Издержки, отраженные в составе себестоимости, не учитывались при расчете денежных и совокупных денежных затрат (TCC и AISC), напоминает "Полюс". Также вся сумма, отраженная в отчете о прибылях и убытках, исключалась при расчете скорректированной EBITDA.

Cкорректированная EBITDA ПАО "Полюс" во II квартале 2020 года выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $860 млн. По сравнению с предыдущим кварталом показатель увеличился на 46%. Рост был обусловлен увеличением объемов реализации золота и цены на металл, поясняет компания. Для сравнения, аналитики накануне ожидали роста EBITDA "Полюса" на 39% год к году, до $840 млн.

Скорректированная чистая прибыль "Полюса" во II квартале составила $485 млн, она почти не изменилась относительно предыдущего квартала, но выросла на треть по сравнению с апрелем-июнем прошлого года.

Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года в размере 240,18 рубля на акцию. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 20 октября. Внеочередное собрание акционеров "Полюса", на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, назначено на 30 сентября. Лица, имеющие право на участие в собрании, были определены по состоянию на 7 сентября.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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PGIL Полюс Саид Керимов коронавирус

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