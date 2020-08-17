Белорусский металлургический завод остановил работу всех печей

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Работа всех печей остановлена на Белорусском металлургическом заводе, сообщил в понедельник портал tut.by.

"Работники БМЗ сообщают, что все три печи остановлены, из них слили металл, завод затих", - говорится в информации, опубликованной порталом.

Со ссылкой на работников tut.by уточняет, что "печи остановлены под давлением рабочих".

По данным портала, работники БМЗ передали генеральному директору список своих требований, под ними подписалось порядка 2 тыс. человек.

"Требования следующие: отставка действующего президента, Совета министров, Совета республики и Палаты представителей; проведение новых президентских выборов с допуском независимых наблюдателей, а также наблюдателей из ООН и ЕС; снятие обвинений с политических заключенных и их немедленное освобождение", - сообщает портал.

Кроме того, рабочие требуют не задерживать тех, кто не нарушает общественный порядок, не призывает к насилию, не наносит урон имуществу, не совершает другие уголовно и административно наказуемые деяния, а также освободить тех, кто был задержан во время мирных протестных акций без применения штрафных санкций.

Они также хотят, чтобы руководство предприятия незамедлительно письменно уведомило местные органы власти "об обеспокоенности сложившейся общественно-политической обстановкой".