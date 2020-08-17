Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 17.08В России 927 745+4 892В мире 21 672 186+212 487

Остановились все шахты "Беларуськалия"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Все шахты Беларуськалия перестали выдавать руду, сообщил из Солигорска корреспондент белорусского бюро "Радио Свобода". Об этом же изданию TUT.BY сообщили шахтеры.

У 4-го рудоуправления компании сотрудники собирают подписи, чтобы официально объявить забастовку.

"Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика", - сообщил TUT.BY один из членов стачкома.

Представитель руководства предложил бастующим обсудить безболезненную остановку предприятия.

Ранее сообщалось, что коллектив "Беларуськалия" решил начать забастовку и утром в понедельник начал формировать стачкомы, чтобы официально объявить об остановке производства.

Белорусская калийная компания, через которую "Беларуськалий" продает свою продукцию, уже попросила партнеров о понимании и пообещала приложить все усилия, чтобы не срывать достигнутые соглашения.

В пятницу в Солигорске, где располагаются основные шахты "Беларуськалия", проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками "Беларуськалия" встретилось руководство предприятия. На встрече люди потребовали освободить Солигорск от ОМОНА, которому они перестали доверять, расформировать эту службу, привлечь к ответственности всех, кто превышал полномочия на выборах и после, признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

Люди пообещали приостановить производство на неопределенный срок, если их требования не выполнят.

БКК опубликовала открытое письмо с призывом остановить насилие.

"Беларуськалий" - единственный в Белоруссии производитель хлоркалия и крупный поставщик калийных удобрений на мировой рынок.

Забастовки на заводах в Белоруссии

10
Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
БКК Беларуськалий Белоруссия

Новости по теме

Новости

Белорусский металлургический завод остановил работу всех печей

В Долине Смерти в США зафиксирована самая высокая на Земле температура

В Долине Смерти в США зафиксирована самая высокая на Земле температура

"ЛУКОЙЛу" заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Лукашенко заявил, что власть никогда не падет

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

Путин и Эрдоган по телефону обсудили безопасность российских туристов

Путин и Эрдоган по телефону обсудили безопасность российских туристов

На пути российско-турецкого патруля в Сирии произошел взрыв

Лукашенко заявил о готовности поделиться властными полномочиями

Лукашенко заявил о готовности поделиться властными полномочиями

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Застрявший у Маврикия танкер раскололся

Застрявший у Маврикия танкер раскололся
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');