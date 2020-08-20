ВВП России в I полугодии снизился на 3,6%

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ВВП РФ в I полугодии 2020 года упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6%. Такую оценку распространила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

На прошлой неделе Росстат опубликовал первую оценку по II кварталу 2020 года (без публикации данных за полугодие) - падение на 8,5% после повышения на 1,6% в I квартале.

Данные Росстата оказались позитивнее расчетов Минэкономразвития - министерство оценивало падение ВВП РФ во II квартале на 9,6%, а за полугодие - на 4,2%.

Более подробные данные по ВВП за II квартал Росстат представит 9 сентября.

Минэкономразвития в июньской версии прогноза ожидало падение ВВП РФ в 2020 году на 4,8%, рост в 2021 году на 3,2%, в 2022 году - на 2,9%, в 2023 году - на 3,1%.

ЦБ некоторое время назад сузил интервал прогноза падения ВВП РФ в 2020 году до 4,5-5,5% с 4-6% по предыдущему варианту. В 2021 году ЦБ теперь ждет отскок экономики на 3,5-4,5% вместо предыдущего прогноза роста на 2,8-4,8%, в 2022 году прогнозирует рост на 2,5-3,5% вместо предыдущего интервала в 1,5-3,5%.

Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров в конце июля, по динамике ВВП на 2020 год был несколько лучше официальных ожиданий и предполагал спад на 4,2% с последующим ростом на 3,1% в 2021 году.