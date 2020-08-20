Минэкономразвития оценило в 3,8% падение ВВП РФ за 7 месяцев 2020 года

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Падение ВВП РФ в июле 2020 года оценивается в 4,7% в годовом выражении после снижения на 6,4% в июне, 8,9%, по уточненным данным, в мае (вместо 10,7%), падения на 10,4% в апреле (уточнено с 12,0%), роста на 0,8% в марте, 2,7% в феврале и 1,6% в январе.

Такая оценка содержится в "Картине деловой активности", опубликованной вечером в четверг Минэкономразвития. За январь-июль 2020 года, по оценке министерства, ВВП РФ снизился на 3,8%.

"По нашей оценке, данные по ВВП за июль оказались несколько лучше предварительных прогнозов и позволяют говорить сегодня о продолжении постепенного восстановления экономики страны", - приводится комментарий заместителя министра экономического развития РФ Полины Крючковой.

"Безусловно, свою роль сыграли реализованные правительством масштабные пакеты мер поддержки граждан и бизнеса. При этом в условиях сохраняющейся неопределенности на международных рынках считаем преждевременным фиксировать устойчивые тренды", - отмечает замминистра.

Росстат ранее в четверг сообщил, что ВВП РФ в I полугодии 2020 года упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6%. На прошлой неделе Росстат опубликовал первую оценку по II кварталу 2020 года (без публикации данных за полугодие) - падение на 8,5% после повышения на 1,6% в I квартале. Данные Росстата оказались позитивнее расчетов Минэкономразвития - министерство оценивало падение ВВП РФ во II квартале на 9,6%, а за полугодие - на 4,2%.

"Наиболее активное восстановление в июле наблюдалось в секторах, ориентированных на потребительский спрос. Спад оборота розничной торговли сократился до 2,6% г/г (после минус 7,7% г/г в прошлом месяце), преимущественно за счет непродовольственного сегмента (минус 2,7% г/г по сравнению с минус 11,3% г/г в июне)", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

В сфере услуг обороты остаются существенно ниже уровней прошлого года в условиях сохранения ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем и в данном сегменте наблюдается постепенное улучшение ситуации: темпы падения объема платных услуг населению в июле замедлились до 25,5% г/г с минус 31,4% г/г, оборота общественного питания - до минус 28,2% г/г после минус 42,9% г/г месяцем ранее.

"Значимый вклад в улучшение динамики ВВП в июле также внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. На фоне восстановления потребительской активности, а также улучшения ситуации на внешних рынках темпы снижения выпуска в обрабатывающих отраслях сократились до минус 3,3% г/г с минус 6,4% г/г в июне. В июле положительный вклад в динамику ВВП также внесло сельское хозяйство (плюс 4% г/г) за счет активизации уборочной кампании. В строительстве в последние два месяца годовые темпы роста стабилизировались на околонулевом уровне (минус 0,2% г/г в июле) после умеренного снижения в апреле-мае", - говорится в обзоре министерства.

"В то время как в несырьевом секторе экономики масштаб спада существенно сократился, восстановление ВВП сдерживается негативными показателями добывающего комплекса и смежных отраслей", - отмечают в Минэкономразвития.

Падение добычи полезных ископаемых в июле ускорилось до 15,1% г/г (в июне было минус 14,2% г/г), "что связано, в первую очередь, с продлением максимального сокращения в рамках сделки ОПЕК+ на июль".

"В этих условиях грузооборот транспорта в июле сохранялся существенно ниже уровней прошлого года (минус 8,4% г/г после минус 9,6% г/г в июне), в первую очередь за счет трубопроводного транспорта", - говорится в обзоре.

Минэкономразвития в июньской версии прогноза ожидало падение ВВП РФ в 2020 году на 4,8%, рост в 2021 году на 3,2%, в 2022 году - на 2,9%, в 2023 году - на 3,1%.

ЦБ в конце июля сузил интервал прогноза падения ВВП РФ в 2020 году до 4,5-5,5% с 4-6% по предыдущему варианту. В 2021 году ЦБ теперь ждет отскок экономики на 3,5-4,5% вместо предыдущего прогноза роста на 2,8-4,8%, в 2022 году прогнозирует рост на 2,5-3,5% вместо предыдущего интервала в 1,5-3,5%.

Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров в конце июля, по динамике ВВП на 2020 год был несколько лучше официальных ожиданий и предполагал спад на 4,2% с последующим ростом на 3,1% в 2021 году.