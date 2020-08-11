Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:55Заразились
на 11.08В России 897 599+4 945В мире 20 089 624+227 941

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

Падение было меньше, чем в кризисы 1998 и 2009 годов

ВВП России во II квартале упал на 8,5%
Фото: Reuters

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Спад ВВП РФ в "карантинном" втором квартале, когда многие отрасли оказались закрыты из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, оказался сопоставим с самыми глубокими квартальными падениями кризисов 1998 и 2009 годов, но все-таки не превзошел их, не подтвердив наиболее пессимистичные ожидания властей.

Как сообщил во вторник Росстат, снижение ВВП РФ во II квартале, по предварительной оценке, составило 8,5% в годовом сравнении после роста на 1,6% в I квартале.

Данные Росстата оказались оптимистичнее расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП во II квартале на уровне 9,6%, и лучше ожиданий ЦБ (спад на 9-10%).

"Карантинный" квартал не превзошел и самые глубокие падения за последние четверть века: в 1998 году самый значительный спад был зафиксирован в IV квартале - на 9,1%, а в период мирового финансового кризиса спустя десятилетие пиковым был II квартал 2009 года - минус 11,2%.

В Росстате отметили, что снижение темпов роста добавленной стоимости наблюдалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства. Максимальное падение отмечено в сырьевом секторе, розничной торговле, пассажирских перевозках, а также в отраслях, связанных с оказанием услуг населению. Минимальное - в обрабатывающих производствах, строительстве, оптовой торговле и грузоперевозках, а также в обеспечении электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха.

Согласно данным Росстата, во II квартале рост производства в сельском хозяйстве составил 3,1%, в промышленном секторе производство снизилось на 8,5% (при этом падение добычи полезных ископаемых в условиях ограничений в рамках новой сделки ОПЕК+ составило 10,3%), розничный товарооборот сократился на 16,6%, пассажирооборот - на 79,0%, сфера общественного питания - на 48,9%, объем платных услуг населению - на 37,2%.

Более подробные данные по ВВП за II квартал Росстат представит 9 сентября.

Минэкономразвития в июньской версии прогноза ожидало падение ВВП РФ в 2020 году на 4,8%, рост в 2021 году на 3,2%, в 2022 году - на 2,9%, в 2023 году - на 3,1%.

ЦБ некоторое время назад сузил интервал прогноза падения ВВП РФ в 2020 году до 4,5-5,5% с 4-6% по предыдущему варианту. В 2021 году ЦБ теперь ждет отскок экономики на 3,5-4,5% вместо предыдущего прогноза роста на 2,8-4,8%, в 2022 году прогнозирует рост на 2,5-3,5% вместо предыдущего интервала в 1,5-3,5%.

Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров в конце июля, по динамике ВВП на 2020 год был несколько лучше официальных ожиданий и предполагал спад на 4,2% с последующим ростом на 3,1% в 2021 году.

Хроника 27 января – 11 августа 2020 годаЭкономический кризис
Росстат

Новости

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,5 раза

Выручка Норникеля в I полугодии выросла на 6,7%

Минсельхоз обещал обдумать идею ввести квоты на импорт яблок и слив

Минсельхоз обещал обдумать идею ввести квоты на импорт яблок и слив

Нефть подорожала на фоне надежд на восстановление спроса

С Кипра – $2 млрд в фонд социальной справедливости. Обобщение

С Кипра – $2 млрд в фонд социальной справедливости. Обобщение
Экономический кризис

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Банк России снизит коэффициенты риска и распустит часть буфера по кредитам

Основатель Petropavlovsk снова не попал в состав совета директоров

Основатель Petropavlovsk снова не попал в состав совета директоров

РФ рассчитывает получать до 150 млрд руб. в год за счет налога на кипрские дивиденды

Кипр заявил о сохранении налогового соглашения с Россией

Кипр заявил о сохранении налогового соглашения с Россией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');